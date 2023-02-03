Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зеленський каже, що за Бахмут будемо «боротися, скільки зможемо», і нагадує про далекобійну зброю

Президент України Володимир Зеленський (посередині), президент Європейської ради Шарль Мішель (ліворуч) і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після саміту Україна-ЄС. Київ, 3 лютого 2023 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із Бахмута не буде.

«Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки зможемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею», – заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо буде пришвидшене надання зброї, а саме далекобійної, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокупувати Донбас, який був окупований з 2014 року», – додав він.

Читайте також: ISW визнав неточність грудневого прогнозу про «кульмінацію» наступу на Бахмут

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG