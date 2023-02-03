Зеленський каже, що за Бахмут будемо «боротися, скільки зможемо», і нагадує про далекобійну зброю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із Бахмута не буде.

«Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки зможемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею», – заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання журналістів.



«Якщо буде пришвидшене надання зброї, а саме далекобійної, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокупувати Донбас, який був окупований з 2014 року», – додав він.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.