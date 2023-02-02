Біля Бахмута було понад 20 бойових зіткнень, «дуже активним» залишається напрямок Лиману – Череватий

Російські війська продовжують намагатися прорвати оборону на Бахмутському напрямку, тут відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий.



«Ворог продовжує намагалися прорвати нашу оборону на Бахмутському напрямку. В районі населених пунктів Спірне, Благодатне, Кліщівка, Красна Гора, Бахмут проводив атакувальні дії, 107 разів обстрілявши за добу різними типами артилерії. Відбулося 23 бойових зіткнень на Бахмутському напрямку. Він втратив 127 людей вбитими, 137 ворогів поранено», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, «дуже активним» залишається напрямок Лиману.



«Зокрема ця доба була рекордною за кількістю артилерійських обстрілів – 374 обстріли і 20 боєзіткнень», – додав Череватий.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ.