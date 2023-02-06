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Бахмут захищений інженерними загородженнями і природним ландшафтом – Сирський

Українські військові із 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила ведуть вогонь із німецькій САУ Panzerhaubitze по позиціях армії РФ поблизу Бахмуту на Донеччині, 5 лютого 2023 року

Бахмут і Бахмутський район «готувалися до оборони завчасно» – про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, цитує пресслужба Сухопутних військ.

«Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога. Продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів», – заявив Сирський.

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Він додав, що українські війська використовують як інженерні, так і природні можливості, щоб «знищувати найкращі підрозділи противника».

Вранці 6 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки загарбників у районах 14 населених пунктів, в тому числі біля Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

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