Війська РФ кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута – Маляр

Цього тижня війська РФ всіма силами намагались прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня й коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалось просунутись на Лиманському та Бахмутському напрямках.

«Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку», – пояснила вона.

Проте вона наголосила, що завдяки стійкості українських військових успіху армія РФ не досягла.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.