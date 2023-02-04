Українські військові за добу відбили атаки сил РФ біля 9 населених пунктів – Генштаб

Українські військові за минулу добу відбили атаки російських сил у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом минулої доби загарбники завдали 20 авіаційних і три ракетні удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської й Миколаївської областей, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення, а також здійснили понад 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

У командуванні наголосили, що загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України зберігається.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі російського президента щодо «захоплення Донбасу», і на сьогодні «загроза – не з Білорусі».

«Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Не рахуючи втрати в живій силі та техніці. Ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки», – розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національному телемарафону.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов раніше заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.