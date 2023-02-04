«Війна до останнього росіянина». Де готується наступати армія РФ?

Наскільки реальною є загроза нового наступу російської армії на півдні України? Чи є у Росії можливості для повторення одночасного наступу на декількох напрямках, як 24 лютого 2022 року? Як російські військові готуються до бойових дій на окупованих територіях. Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія може розпочати новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення. Про це 1 лютого в ефірі французького телеканалу BFMTV сказав міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, російські війська можуть спробувати наступати на двох напрямках – це може бути Донбас і південь. Міністр також зазначив, що Росія мобілізувала 500 тисяч осіб, хоча офіційно було заявлено про 300 тисяч. Майже через рік повномасштабної війни Україна не може втратити ініціативу на фронті, переконаний Резніков, але вона реально оцінює ворога.

На його думку, російські війська можуть спробувати наступати на двох напрямках – це може бути Донбас і південь. Міністр також зазначив, що Росія мобілізувала 500 тисяч осіб, хоча офіційно було заявлено про 300 тисяч. Майже через рік повномасштабної війни Україна не може втратити ініціативу на фронті, переконаний Резніков, але вона реально оцінює ворога. 31 січня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчими тижнями. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Sky News. Данілов не виключив, що президент Росії Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого минулого року. Секретар РНБО також зауважив, що найважчі бої – ще попереду, і сказав, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у перебігу війни.

заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчими тижнями. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Sky News. Данілов не виключив, що президент Росії Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого минулого року. Секретар РНБО також зауважив, що найважчі бої – ще попереду, і сказав, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у перебігу війни. 2 лютого представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Черняк повідомив, що Путін наказав захопити території Донецької та Луганської областей до березня. За словами Черняка, наразі є ознаки підготовки Росії до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу України.

повідомив, що Путін наказав захопити території Донецької та Луганської областей до березня. За словами Черняка, наразі є ознаки підготовки Росії до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу України. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 2 лютого заявив, що стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій.

у своєму зверненні 2 лютого заявив, що стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Водночас є ознаки того, що окупанти готуються до посилення бойових дій на запорізькому напрямку, повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін. Втім, наразі з боку російських військових спроб атакувати і наступати великими групами немає.

«Запоріжжя у зоні ризику»

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначила, що питання підготовки до ймовірного наступу російської армії зараз актуальне для обласного центру.

Ніколи не потрібно недооцінювати ворога. Ми не воюємо з маленькою армією, ми не воюємо з якимись незрозумілими нефаховими воїнами

«Перш за все, ніколи не потрібно недооцінювати ворога. Ми не воюємо з маленькою армією, ми не воюємо з якимись незрозумілими нефаховими воїнами. Ми воюємо з армією, хоч би що там було. Що можу сказати, перш за все, ми з вами, як люди невійськові, не можемо повністю оцінювати стан. По-друге, з міркувань безпеки, і з питань розвідки, і всього іншого. Ніколи цивільне населення, як і влада, не буде повністю проінформоване про перебіг подій», – сказала вона.



«Зараз розганяється постійно одна і та ж плітка про те, що дійсно планується наступ. Але ви знаєте, я, як людина, яка з 24 лютого минулого року не виїжджала з території міста, скажу, що я таких пліток чула вже ну разів 20», – зауважила голова облради.



Жителі Запоріжжя, які залишаються в місті, розуміють ризики, з якими можуть стикнутися у разі наступу російських військ, каже Олена Жук.

Безумовно ми перебуваємо в зоні постійного ризику. Так вже склалися наші реалії, але це наша земля, ми перебуваємо в себе вдома

«Чи перебуваємо ми в зоні ризику? Так. Чи перебуваємо ми дуже близько до зони ведення найбільших боїв? Так. Безумовно, ми перебуваємо в зоні постійного ризику. Так вже склалися наші реалії, але це наша земля, ми перебуваємо в себе вдома. Ми захищаємо свою землю і кожен з нас на своєму фронті робить все для того, щоб була найскоріша перемога», – наголосила вона.



Олена Жук переконана, що ЗСУ тримають безпекову ситуацію під контролем. Збільшення кількості жителів, які виїжджають із Запоріжжя, зараз не спостерігається, додала голова облради.

«Військові РФ вичікують під Маріуполем»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенк о 2 лютого повідомив, що окупанти завезли до 20 танків у села на північ від міста. Російські військові, що розквартирувалися навколо села Нікольське та районі в напрямку Волновахи, розповідали місцевим, що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя, повідомив політик.

о 2 лютого повідомив, що окупанти завезли до 20 танків у села на північ від міста. Російські військові, що розквартирувалися навколо села Нікольське та районі в напрямку Волновахи, розповідали місцевим, що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя, повідомив політик. Напередодні, 1 лютого, Петро Андрющенко також повідомив, що Росія продовжує накопичення резервів на території Маріуполя та району. Основні сили концентрують в колишньому Нікопольському районі. Мангушський район задіяно для підготовки мобілізованих та накопичення резервів для Запорізького напрямку. Крім того, поновився рух військових вантажівок з боєкомплектом у бік Бердянська і Мелітополя.

Керівник «Маріупольського телебачення» Микола Осиченко розповів «Новинам Приазовʼя», що в самому місті російських військових не дуже багато. Вони зазвичай розселяються у пансіонатах і санаторіях біля Маріуполя.

Чого чекають росіяни, я не сильно розумію. Тому що дуже багато їх там, вони наразі майже нікуди не передислоковуються

«Що стосується військового керівництва окупаційних військ, то вони здебільшого живуть у передмісті, у невеликих селах біля Маріуполя, тому що там є електрика, вода, там є все, що їм потрібно для життя. Наші військові прекрасно знають, хто і де перебуває. Прекрасно знають місця розташування, прекрасно знають координати цих пансіонатів, санаторіїв тощо. Я вважаю, вони чекають далекобійну зброю. А от чого чекають росіяни, я не сильно розумію. Тому що дуже багато їх там, вони наразі майже нікуди не передислоковуються, вони висиджують, та чогось чекають», – поділився Осиченко.



Російські військові щодня переганяють техніку як із Росії, так і у бік Росії, каже журналіст.

Окупанти майже проклали нову дорогу від Маріуполя в бік Новоазовська, тому що саме звідти їде техніка, їдуть вантажівки з будівельними матеріалами, боєкомплектом, сухпайками

«Техніку вони женуть як з боку Росії нову, в плані того, що вона не ушкоджена, так вони женуть техніку і в бік Росії. В бік Росії, наскільки я розумію, вони її переганяють на ремонт. Тобто це підбиті танки, вигорівші БМП, ще щось. А ось з Маріуполя, через Маріуполь, техніка може їхати або на захід, тобто це напрямок запорізький, або вона може їхати на північ – це напрямок на Донецьк, на Вугледар. Тому техніка там їздить постійно», – розповів він.



«Окупанти відремонтували, майже проклали нову дорогу від Маріуполя в бік Новоазовська, тому що саме звідти їде техніка, їдуть вантажівки з будівельними матеріалами, боєкомплектом, сухпайками», – додав журналіст.

Осиченко вважає, що російська армія може використовувати маріупольців як «живий щит» під час бойових дій.



«Звичайно, вони будують укріплення, вони будують бетонні якісь рови, доти, ставлять «зуби дракона». А що ще страшне, вони будують оті нові райони, нові квартали оцих «потьомкінських доміків». Тобто будиночки, які збудовані швидко, без дотримання будь-яких будівельних норм. Вони їх будуть саме на краю міста, саме на тих напрямках, де можливий контрнаступ ЗСУ. Тобто вони їх планують заселити якимись мирними жителями, щоб це був справжній живий щит», – зазначив журналіст.

«Тобто вони ускладнять завдання для нас. Наші не будуть бити, якщо знатимуть, що там мирні жителі. І мені здається, що росіяни готуються до контрнаступу, в тому числі й таким чином», – додав Осиченко.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Важливість Запоріжжя для РФ

Військовий аналітик, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський зазначив, що російська армія зараз не має достатньо сил і засобів, щоб наступати на запорізькому напрямку. Втім, на його думку, ситуація в регіоні залишається складною.

Вони можуть спробувати розвинути у разі досягнення Запоріжжя наступ на правобережну Україну

«Чи потрібно їм наступати на запорізькому напрямку? Так, потрібно, тому що Запоріжжя на сьогодні є єдиним хабом, де вони можуть спробувати розвинути у разі досягнення Запоріжжя наступ на правобережну Україну. Він для них залишається, цей напрямок, цей хаб, надзвичайно важливим. Тому ми зараз спостерігаємо постійне зосередження військ, постійне перекидання ресурсів», – зазначив Грабський.



Накопичити сили для наступу швидкими темпами російське угруповання не може, каже експерт.



«Шляхів забезпечення цього угруповання є два – це через Крим, з Криму і другий шлях – вздовж Азовського моря, так званим сухопутним коридором – від Маріуполя до Мелітополя, далі в район Василівки й розосередження по всіх напрямках, які є», – пояснив військовий аналітик.



«Чому тут є певні складнощі для росіян? Навіть з огляду на те, що ми тримаємо позиції під Вугледаром і можемо наносити та наносимо методичні й точкові удари по комунікаціях противника, які ведуть з РФ через Маріуполь і далі на захід. Навіть більше, якщо подивитися і заміряти відстань між Вугледаром і таким населеним пунктом як Волноваха або Розівка, ми побачимо, що HIMARS можна дістати й нанести серйозні пошкодження», – вважає експерт.

Крім того, під вогневим контролем українських військових перебуває лівобережна Херсонщина, зазначив Грабський.

За певних обставин можна припустити, що наступ противника матиме завдання не вийти на Запоріжжя, а скувати війська українських сил оборони

«Попри все це, я ще раз повторюю, що противник вперто намагається зосередити якомога більше військ, перекинути якомога більше озброєння та бойової техніки, матеріальних засобів, боєприпасів, щоб здійснити наступ. При чому за певних обставин можна припустити, що наступ противника матиме завдання не вийти на Запоріжжя, а скувати війська українських сил оборони для того, щоб вони не були перекинуті на інші напрямки, де противник може здійснювати більш активні та глибокі наступальні дії», – зауважив він.



На думку експерта, повторного широкомасштабного наступу за багатьма напрямками російські військові здійснити не зможуть.



«Росіяни усвідомлюють, що вони неспроможні нанести одночасно удари по кількох напрямках. Ще раз підкреслюю, це не означає, що вони лише на одному напрямку підуть одночасно і все. Ні, вони можуть пробувати провести такі відволікаючі, провокативні дії або спроби наступу на інших ділянках фронту, зокрема запорізькому напрямку. Але говорити про те, що вони на всіх ділянках можуть здійснити одночасний тиск на сили оборони Україні, на сьогодні підстав немає», – переконаний Грабський.

Ми зараз спостерігаємо такий досить серйозний тиск на бахмутському напрямку

Першочерговим завданням для російської армії залишається захоплення Донецької та Луганської областей, вважає експерт.



«Логічно таким чином припустити, підкреслюю, тільки припустити, що противник може зосередити основну масу військ саме для того, щоб виконати ці завдання. І саме тому ми зараз спостерігаємо такий досить серйозний тиск на бахмутському напрямку – намагання противника просунутися в районі Авдіївки, продовжується боротьба за околиці Мар'їнки», – зазначив Грабський.

«Противник намагається тиснути на вугледарському напрямку і проводить певні контрнаступальні дії на ділянці фронту Сватове-Кремінна. Причому хочу сказати, що якраз ділянка фронту від Троїцького через Сватове на Кремінну викликає певне занепокоєння, тому що там противник має певні можливості. У порівнянні з південним напрямком нам трошки складніше впливати на комунікацію противника, тому що він там спирається виключно на територію РФ», – додав експерт.

«Здобути перевагу для перемовин»

Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що за допомогою нового наступу Росія хоче досягти стратегічної переваги у війні.

Мова не йде про якийсь рішучий наступ, який одразу закінчить війну

«Росія хоче добитися стратегічної переваги, яке дозволить їй самій вирішувати далі, чи починати перемовини, чи намагатися дотиснути Україну. Якщо все пройде успішно, то відрізати її від джерел підкріплення, скажімо таких, які йдуть з Заходу. Тобто вона (Росія – ред.) хоче добитися стратегічної переваги. Мова не йде про якийсь рішучий наступ, який одразу закінчить війну», – каже політолог.



Мінімальним завданням для російської армії може бути взяття Запоріжжя, припускає експерт.

Наступати на Київ ніякого сенсу немає, бо очевидно, що російська армія не в змозі

«Це цілком вірогідний варіант, але не єдиний. Наступати на Київ ніякого сенсу немає, бо очевидно, що російська армія не в змозі. Для того, щоб наступати на Київ, треба мати можливість стратегічно з військової точки зору, потім вчинити з ним як з Маріуполем. На це у російської армії в принципі сил немає, судячи з усього. Тобто не те, що немає зараз, а немає взагалі якщо не використовувати ядерну зброю», – зазначив Преображенський.



На його думку, також імовірним варіантом залишається наступ російських військ на захід України.



«Здається неймовірним і диким, коли вони спробують наступати скоріше на західну Україну і намагатися відрізати країну від західних союзників. Це може бути удар з двох боків і в тому числі з боку Білорусі», – вказує політолог.



«Я думаю вже достатньо давно, що Лукашенко сам із задоволенням взяв би участь, якби технічно в нього була б така можливість. Білоруська армія не готова технічно до участі у цій війні. Але якщо буде першопочатковий успіх, то Білорусь приєднається – це практично 100%», – додав він.

Зараз, схоже, Кремль визначився і веде він цю війну ніби-то для того, щоб попередити напад на Росію, який готується

У Кремлі намагаються ігнорувати заяви української влади про звільнення всіх окупованих територій і вихід на кордони 1991 року, каже Преображенський.



«Для російського політичного керівництва це дуже невиграшна і невдала тема. А основна концепція, до якої зараз поступово прийшов Путін: з листопада, як ми пам'ятаємо, він практично мовчав, а потім почав обережно вкидати різні версії, чому він веде цю війну. Зараз, схоже, Кремль визначився і веде він цю війну ніби-то для того, щоб попередити напад на Росію, який готується», – нагадав політолог.



«Ця версія була в них із самого початку. Ну і це версія, яку підтримує велика частина російського населення, і в цю версію зовсім не вписується історія про те, що Україна не збирається переходити на територію Росії, навіть якщо вона зможе здобути воєнну перемогу і повністю звільнити всі свої окуповані території», – наголосив експерт.



Новий наступ Росії може бути не останнім, якщо країни Заходу зволікатимуть із постачанням зброї Україні, вважає політолог.

«Росії вдалося повністю екіпірувати тих, кого вона мобілізувала з вересня і зараз рівень активності економічної мілітаризації економіки значно вищий. Якщо вони зможуть швидко екіпірувати нову армію від 300 до 500 тисяч, як зараз вони говорять, це буде означати, що мобілізаційна машина в Росії все-таки запрацювала. Восени здавалося, що вона не здатна запуститися повноцінно і тоді це буде, як люблять в Росії говорити, війна до останнього українця. От це буде війна до останнього росіянина, якого в принципі Кремлю вдасться призвати», – зазначив Преображенський.

Про те, що Росія готує новий наступ, який може відбутися «раніше, ніж ми очікуємо», у коментарі Радіо Свобода заявив колишній генеральний секретар НАТО, а нині очільник Міжнародної робочої групи щодо безпекових гарантій для України Андерс Фоґ Расмуссен .

. Раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

У розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, заявив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.