Сили оборони України готові до можливого наступу РФ у лютому – Резніков

У Міноборони не виключають можливості повторного наступу РФ вже цього місяця, наголосив міністр оборони під час пресконференції, пише «Інтерфакс-Україна».

«Україна очікує можливого наступу Росії цього місяця, але у Києва є резерви, щоб стримати сили Москви», – заявив він.

Міністр додав, що Росія може почати новий наступ у лютому з символічних причин у зв’язку з першою річницею свого вторгнення. Однак, ресурси Москви не готові з військової точки зору. За його словами, Сили оборони України вже готові до можливого наступу російських окупантів.

«Несподіваних речей немає», – наголосив міністр.

При цьому Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

Він також повідомив, що Україна продовжує накопичувати резерви.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, цього тижня війська РФ всіма силами намагались прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку. За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня й коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалось просунутись на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.