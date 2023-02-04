Ситуація на фронті стає все жорсткішою, але стійкість бійців ЗСУ вирішує все – Зеленський

Росія кидає все більше своїх сил на Бахмутський, Вугледарський та Лиманський напрямки, зазначив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 4 лютого.

«За 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка і що ситуація стає жорсткішою. Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше і більше своїх сил, щоб зламати наш захист», – йдеться у повідомленні.

Президент уточнив, що нині дуже важка ситуація складась у Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. За словами глави держави, як і кожного дня із цих 346 днів, «стійкість українських воїнів вирішує все».

«Наша стійкість, а не якісь там намагання та плани Росії, а рішучість та хоробрість наших бійців, результативність та швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечити наші сили оборони, уважність та переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції нашої країни, міцність та єдність нашого народу, усіх, хто працює заради нашої перемоги та усіх, хто підтримує наших героїв та державу. Зберегти усі елементи нашої стійкості – це гарантувати нашу перемогу», – додав глава держави.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, цього тижня війська РФ всіма силами намагались прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку. За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня й коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалось просунутись на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.