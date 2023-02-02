Зеленський повідомив про засідання Ставки у новому форматі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача у новому форматі.

«Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки. А потім, у другій половині дня – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови», – повідомив Зеленський у вечірньому відеозверенні.

Він заявив, що у військ РФ є ще ресурс для спроб наступальних дій, хоча «стратегічно програш Росії вже зрозумілий».

«Вони (війська РФ – ред.) шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що армія РФ продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Військові повідомляли, що тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.