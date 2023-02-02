Армія РФ посилює свої війська, готуючись до наступу – Генштаб

Генштаб Збройних сил України озвучив ситуацію на фронті станом на вечір 2 лютого.

«Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що також на тимчасово окупованих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації.

«Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника. В районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини, противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів», – йдеться в повідомленні.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни неможливо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни. Генштаб ЗСУ останнім часом стверджує, що армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.

Триває триста сорок четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.