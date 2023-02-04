Російські військові намагаються наступати на п’яти напрямках та вербують засуджених жінок – Генштаб ЗСУ

Армія РФ проводить перегрупування на окремих напрямках та намагається наступати у Донецькій та Харківській областях, йдеться в вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби ворог здійснив дев’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню», – зазначили в Генштабі.

Також, за словами військових, аби поповнити втрати в живій силі, окупанти намагаються залучити до участі в бойових діях засуджених жінок.

«Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію Російської Федерації для проходження підготовки», – уточнили в Генштабі ЗСУ.

Відомо, що протягом доби українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили армії РФ, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.