В Офісі президента відповіли на погрози Медведєва «ударами відплати»

В Офісі президента закликали ігнорувати чергові погрози ядерним ударом заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

«Міжнародне право чітке. Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Крим – це Україна. Тому погрози офіційних осіб РФ про «удари відплати» – це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств і спроба лякати у традиційному стилі РФ. Завжди ігноруйте Медведєва»,

«Жодних переговорів у цьому випадку (в разі удару українським військовими по Криму, – ред.) не буде, будуть лише удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва», – заявив Медведєв.

Він також стверджує, що «відповідь Москви може бути будь-якою, включаючи ядерну зброю».

Голова Державної думи Росії Вʼячеслав Володін днями пригрозив країнам Заходу «глобальною катастрофою» та «знищенням» унаслідок можливого застосування Росією, як випливає з контексту його запису в телеграмі, зброї масового ураження.

Раніше заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв також писав про те, що можливий наступ української армії нібито поставить під загрозу територіальну цілісність й існування Росії. Така загроза в російській ядерній доктрині є одним із приводів для застосування ядерної зброї. США та їхні союзники попереджали Росію – як публічно, так і неофіційно – про неприпустимість використання проти України ядерної зброї.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія не застосує ядерну зброю, навіть якщо українські війська продовжать наступ і увійдуть до окупованого Криму.