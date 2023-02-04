Міноборони Британії: українські танкісти швидко освоюють Challenger 2 – фото

Міністерство оборони Великої Британії у твітері показало фото з навчань українських військових на танках Challenger 2.

«Цього тижня танкісти Збройних сил України швидко освоювали керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію», – йдеться в повідомленні.

Українські військові прибули до Британії для навчань на танках 29 січня.

Бійці ЗСУ вже проходять навчання у багатьох країнах світу. У Великій Британії вони опановують управління танками «Челленджер-2», в Німеччині – бронемашинами «Мардер», у США – танками «Абрамс» та зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувається в Чехії, Польщі та державах Балтії.

За словами військових експертів групи Conflict Intelligence Team, навчання екіпажів танків може тривати від трьох місяців і більше. Крім того, для їхнього використання необхідно підготувати технічний персонал, який займатиметься обслуговуванням та ремонтом машин, та відповідну інфраструктуру.

14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила рішення передати Україні танки Challenger 2.