Рада ЄС повідомила про офіційне затвердження стелі цін на російські нафтопродукти

Рада Європейського союзу 4 лютого офіційно затвердила дві стелі цін на нафтопродукти з Росії, повідомила пресслужба Ради ЄС.

Перше обмеження цін на нафтопродукти, які зазвичай торгуються зі знижкою до сирої нафти (мазут), встановлене на рівні 45 доларів за барель, друге обмеження ціни на нафтопродукти, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти (дизельне паливо, бензин), встановлене на рівні 100 доларів США за барель.

Рішення набуває чинності з 5 лютого.

Крім того, Рада ЄС повідомила, що повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці.

«Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід’ємне право України на самооборону проти російської агресії», – йдеться в повідомленні.

5 грудня 2022 року почала діяти стеля цін на російську нафту, що експортується морем, у 60 доларів за барель. Це обмеження стало частиною восьмого пакету антиросійських санкцій ЄС.

Країни Заходу встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін.

Стеля цін означає, що країни «Групи семи» та Євросоюз надаватимуть страхові та фінансові послуги, пов’язані з російськими нафтопродуктами лише в тому випадку, якщо їх закупили за граничною ціною або дешевше.

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