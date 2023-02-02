ЄС планує до 24 лютого ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії – фон дер Ляєн

Європейський союз планує ухвалити десятий пакет санкцій щодо Росії до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ – 24 лютого, заявила 2 лютого в Києві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні Росія платить високу ціну. Наші санкції розмивають російську економіку, відкидаючи її назад на покоління. Стеля ціни на сиру нафту вже коштує Росії близько 160 мільйонів євро на день. І ми зберігатимемо тиск. Разом із партнерам з G7 ми додамо ще граничну ціну на російські нафтопродукти, і до 24 лютого, коли виповниться рівно рік від початку вторгнення, ми плануємо мати 10-ий пакет санкцій», – сказала вона на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президентка Єврокомісії також додала, що Росія буде змушена заплатити і за руйнування, які вона спричинила в Україні, зокрема давати кошти на реконструкцію України. «Ми ще визначаємося із тим, як використати російські державні активи на користь України», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що Росія збільшує темп адаптації до європейських санкцій, і наголосив, що це потрібно виправити.

«Зараз ми бачимо, що санкційний темп Європи трішки сповільнився. Держава-терорист навпаки збільшує темп адаптації до санкцій. І варто це виправити. Ми віримо, що ми це з вами зможемо… Це спільне європейське завдання – зменшити здатність Росії обходити санкції. Чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватися, тим ближче ми будемо до поразки агресії Росії», – сказав голова держави.

Європейський союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Напередодні верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що робота над десятим пакетом санкцій триває, а запроваджені раніше обмеження проти Росії починають давати ефект. Як приклад дипломат навів падіння цін на російську нафту.

Водночас Боррель зауважив, що інфляція не була такою масштабною, як очікувалося, і в цьому плані російська економіка продемонструвала внутрішню стійкість. Разом із тим, основи економічної структури РФ, зазначив головний дипломат ЄС, сильно вражені.

«Метою санкцій є припинення фінансової можливості продовжувати роботу військової машини. Я знаю, що це потребує часу, але зараз він настає», – заявив Боррель.