США ввели санкції проти торговців зброєю, які пов’язані із Росією

Сполучені Штати запровадили санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб, громадян та резидентів різних країн, пов’язаних, як стверджується, з мережею з обходу раніше застосованих щодо Росії санкцій. Серед тих, хто потрапив у список санкцій, – кілька громадян Росії, які, як правило, мають громадянства також інших держав.
Як йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США, всі ці люди та організації сприяли підприємствам російського військово-промислового комплексу в обході санкцій, запроваджених у зв’язку із вторгненням в Україну.
Повідомляється, що нові санкції стали результатом роботи нещодавно створеної Мінфіном США команди з відстеження активів росіян, які раніше потрапили під санкції по всьому світу.
Головною фігурою з нового списку санкцій Мінфін США вважає кіпрсько-російського бізнесмена Ігоря Зіменкова та його сина Джонатана. Стверджується, що так звана «мережа Зіменкова» брала участь у зміцненні військових можливостей Росії, постачаючи російським компаніям високотехнологічне обладнання вже після 24 лютого минулого року. Також учасники цієї мережі, як стверджується, підтримували відносини з «Рособоронекспортом» та «Ростехом», раніше включеними до санкційних списків. Ігор Зіменков, як стверджується, також сприяв продажам білоруської військової техніки до країн Латинської Америки, а також порушення санкцій США.
Санкції запроваджено також проти, як стверджується, підконтрольної Зіменкову сінгапурської компанії та її директора, які виступили посередниками під час продажу «Ростехом» гелікоптерів у Латинську Америку. Санкції введено також проти громадянина Латвії Марка Блатса та його латвійської компанії «Електрооптика» – вони, як стверджується, постачали Росії інфрачервоне та електрооптичне обладнання після початку війни в Україні. Під санкції потрапив також Олександр Вольфович, якого Мінфін США називає торговцем зброєю, що живе на Кіпрі і пов’язаний з мережею Зіменкова, і шість пов’язаних з ним компаній на Кіпрі, в Болгарії та Ізраїлі. Санкції запроваджено і проти двох синів Вольфовича, а також проти трьох бізнесменів з громадянствами Узбекистану та Ізраїлю, які, як стверджується, також співпрацювали з Зіменковим.
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до списків санкцій США було включено понад 1000 російських фізичних та юридичних осіб.
США ввели санкції проти торговців зброєю, які пов’язані із Росією
Сполучені Штати запровадили санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб, громадян та резидентів різних країн, пов’язаних, як стверджується, з мережею з обходу раніше застосованих щодо Росії санкцій. Серед тих, хто потрапив у список санкцій, – кілька громадян Росії, які, як правило, мають громадянства також інших держав.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ