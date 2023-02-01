США ввели санкції проти торговців зброєю, які пов’язані із Росією

Сполучені Штати запровадили санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб, громадян та резидентів різних країн, пов’язаних, як стверджується, з мережею з обходу раніше застосованих щодо Росії санкцій. Серед тих, хто потрапив у список санкцій, – кілька громадян Росії, які, як правило, мають громадянства також інших держав.



Як йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США, всі ці люди та організації сприяли підприємствам російського військово-промислового комплексу в обході санкцій, запроваджених у зв’язку із вторгненням в Україну.



Повідомляється, що нові санкції стали результатом роботи нещодавно створеної Мінфіном США команди з відстеження активів росіян, які раніше потрапили під санкції по всьому світу.



Головною фігурою з нового списку санкцій Мінфін США вважає кіпрсько-російського бізнесмена Ігоря Зіменкова та його сина Джонатана. Стверджується, що так звана «мережа Зіменкова» брала участь у зміцненні військових можливостей Росії, постачаючи російським компаніям високотехнологічне обладнання вже після 24 лютого минулого року. Також учасники цієї мережі, як стверджується, підтримували відносини з «Рособоронекспортом» та «Ростехом», раніше включеними до санкційних списків. Ігор Зіменков, як стверджується, також сприяв продажам білоруської військової техніки до країн Латинської Америки, а також порушення санкцій США.



Санкції запроваджено також проти, як стверджується, підконтрольної Зіменкову сінгапурської компанії та її директора, які виступили посередниками під час продажу «Ростехом» гелікоптерів у Латинську Америку. Санкції введено також проти громадянина Латвії Марка Блатса та його латвійської компанії «Електрооптика» – вони, як стверджується, постачали Росії інфрачервоне та електрооптичне обладнання після початку війни в Україні. Під санкції потрапив також Олександр Вольфович, якого Мінфін США називає торговцем зброєю, що живе на Кіпрі і пов’язаний з мережею Зіменкова, і шість пов’язаних з ним компаній на Кіпрі, в Болгарії та Ізраїлі. Санкції запроваджено і проти двох синів Вольфовича, а також проти трьох бізнесменів з громадянствами Узбекистану та Ізраїлю, які, як стверджується, також співпрацювали з Зіменковим.



Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до списків санкцій США було включено понад 1000 російських фізичних та юридичних осіб.