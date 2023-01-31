США розширили список санкцій, пов’язаних із іранськими дронами

США додали сім іранських структур у свій список санкцій, пов’язаний із виробництвом дронів, які Росія використовує при атаках в Україні. Це випливає із поширеного у вівторок повідомлення американського міністерства торгівлі.

Серед іранських організацій, що потрапили в американський «чорний» список, зазначені структура, пов’язана з розробкою та виробництвом авіаційних двигунів, військово-космічні сили «Корпусу вартових ісламської революції», компанія MADO, яка спеціалізується на виробництві компонентів для безпілотників, компанія Paravar, що залучалася для створення дронів-камікадзе «Шахед» і підприємство Shahed Aviation Industries.

У повідомленні міністерства торгівлі США вказано, що вироблені в Ірані безпілотники передаються до Росії для використання в Україні, що суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США.

Київ звинувачує Москву у використанні іранських безпілотників під час атаки на цивільні об’єкти. Росія звинувачення у використанні іранської зброї відкидає.

У листопаді минулого року Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії, але стверджує, що їхню обмежену партію було відправлено ще до вторгнення.