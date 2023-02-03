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Голови МЗС Євросоюзу затвердили стелі цін на російські нафтопродукти: 45 і 100 доларів за барель

Нафтопереробний завод у Ярославлі, Росія, 2017 рік

Міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали два обмеження цін на російські нафтопродукти, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

«Зелене світло щодо двох стель на ціни на російські нафтові продукти (100 доларів за дизель, 45 доларів за різні види нафти). Також письмове зобов’язання переглянути обмеження ціни на російську сиру нафту (наразі 60 доларів) у березні», – повідомив він.

Як повідомили міжнародні медіа, обмеження в 45 доларів за барель стосується більш бюджетних нафтопродуктів, наприклад, мазуту. Стеля в 100 доларів передбачена для більш легких і вартісних видів нафти, в тому числі дизелю.

5 грудня 2022 року почала діяти стеля цін на російську нафту, що експортується морем, у 60 доларів за барель. Це обмеження стало частиною восьмого пакету антиросійських санкцій ЄС.

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Країни Заходу встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін.

Стеля цін означає, що країни «Групи семи» та Євросоюз надаватимуть страхові та фінансові послуги, пов’язані з російськими нафтопродуктами, лише в тому випадку, якщо їх закупили за граничною ціною або нижче.

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