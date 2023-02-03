США запровадили нові санкції проти іранського виробника дронів

Міністерство фінансів Сполучених Штатів 3 лютого повідомило, що його Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило вісім керівників вищої ланки Paravar Pars – іранського виробника безпілотників

Раніше виробник безпілотників був внесений до чорного списку OFAC за виготовлення безпілотних літальних апаратів (БПЛА) серії Shahed для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), повідомляє міністерство фінансів у пресрелізі.

«Іранські організації продовжують виробляти БПЛА для «Корпусу вартвих ісламської революції» Ірану та військових. У більш широкому плані Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою атак на критично важливу інфраструктуру в Україні», – заявив заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

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Він додав, що США планують і надалі запроваджувати санкції проти іранської програми з виробництва дронів.

Серед восьми осіб у санкційному списку – керуючий директор і генеральний директор Paravar Pars Хоссейн Шамсабаді та голова компанії Алі Реза Тансірі, командувач Військово-морських сил «КВІР». Тансірі, який, за словами міністерства фінансів, контролював випробування БПЛА та крилатих ракет, вже опинився під санкціями США в 2019 році.

Санкції передбачають замороження будь-якого майна вісьмох осіб в юрисдикції США. Люди в Сполучених Штатах, які беруть участь у транзакціях із зазначеними особами, можуть самі потрапити під санкції, заявили в Міністерстві фінансів.

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Раніше цього тижня міністерство наклало нові торговельні обмеження на сім іранських компаній за виробництво безпілотників, які, за словами Міністерства фінансів, Росія використовувала для нападу на Україну.

У відповідь місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила, що санкції не впливають на потужності Ірану з виробництва безпілотників, оскільки всі його безпілотники виробляються всередині країни.

Відтоді, як Росія почала війну проти України в лютому 2022 року, Сполучені Штати та понад 30 інших країн намагалися пригнітити військову та оборонно-промислову спроможність Росії, обмеживши її доступ до оборонних потреб.