Іран звинуватив Ізраїль в ударі безпілотника в Ісфагані й обіцяє відповісти – ISNA

Іран звинуватив Ізраїль в ударі безпілотника по військовому заводі поблизу центрального міста Ісфаган і пообіцяв відповідь, повідомило 2 лютого напівофіційне інформаційне агентство ISNA.

У листі до голови ООН представник Ірану в організації Амір Саїд Іравані заявив, що попереднє розслідування показало, що Ізраїль несе відповідальність за напад, який стався ввечері 28 січня.

«Іран зберігає за собою законне та невід’ємне право захищати свою національну безпеку і твердо реагувати на будь-яку загрозу чи правопорушення з боку сіоністського режиму (Ізраїлю), де і коли вважатиме за потрібне», – цитує лист Іравані агентство Reuters.

Атака сталася на тлі напруженості між Іраном і Заходом через ядерну діяльність Тегерана та його постачання Росії зброї – зокрема «дронів-камікадзе» великого радіусу дії – для ударів по Україні.

За даними Тегерана, удар не призвів до втрат чи серйозних збитків.

Ізраїль давно заявляє, що готовий завдати ударів по іранських цілях, якщо дипломатія не зможе стримати ядерну чи ракетну програми Тегерана, але не коментує конкретні інциденти.

За даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфагана розташовується підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed, якими Росія, зокрема, завдає ударів по Україні.