Вибухи в Ірані: хто атакував іранський завод із виробництва шахедів і які наслідки

Що саме горіло в Ірані? Чому горіло? І які це матиме наслідки?

Міністерство оборони Ірану заявило про атаку безпілотниками на оборонний завод у місті Ісфаган у центральній частині країни.

За інформацією іранських військових, завод атакували ввечері 28 січня. У міноборони країни стверджують, що атака була невдалою – один із безпілотників був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули.

За даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфагана розташовується підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed, якими Росія, зокрема, завдає ударів по Україні атакують Україну.

Що могло стати причиною вибухів та пожеж на стратегічних об’єктах Ірану?

Чи позначиться це на російських атаках проти України?

Дубай і народні депутати: чи мають право?

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Цю інформацію Суспільному підтвердив колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ Юрій Бойко. Новина про складання мандатів збіглася з розслідуванням видання Українська правда «Батальйон Дубай», де серед іншого, журналісти повідомили, що подружжя депутатів ОПЗЖ Солод та Королевська перебралися до Дубаї.

У Дубаї в об’єктиви камер також потрапила Юлія Тимошенка разом з чоловіком. Юлія Тимошенко – не рядовий депутат. Вона – очільниця политічної партії «Батьківщина» і глава однойменної фракції у парламенті. Двічі – прем’єр-міністр. Тричі – кандидатка в президенти. За всіма параметрами, Тимошенко – політичний важковаговик.

Чи має право Тимошенко право на відпочинок під час війни?

Чи може Тимошенко має скласти мандат як Солод та Королевська?

Російська на вихід – з території «Могилянки»

В одному з провідних вищих навчальних закладів України – Національному університеті «Києво-Могилянська академія» повністю заборонили вживати російську мову.

Таке рішенння університету розділило користувачів соцмереж: одні відзначають важливість такого кроку, але дехто обурився тим, що це, нібито, порушує права, гарантовані Конституцією.

Чи справді таке рішення «Могилянки» порушує права людини, як пишуть деякі користувачі?

Який вплив таке рішення «Києво-Могилянської академії» може мати на інші виші України?

Про це говоримо в програмі Свобода LIVE на Радіо Свобода: