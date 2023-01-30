Армія РФ наступає на 4 напрямках – Генштаб

Російські війська продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняються, повідомляє ввечері Генеральний штаб Збройних сил України.

«Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження військ РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів російських військ.

Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни неможливо.

Триває триста сорок перша доба російського широкомасштабного вторгнення.