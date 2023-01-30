У Кремлі заперечують, що перед вторгненням в Україну Путін погрожував Джонсону ракетним ударом

У Кремлі заперечують, що президент РФ Володимир Путін перед вторгненням в Україну погрожував ракетним ударом особисто Борису Джонсону, який тоді обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

«Те, що сказав пан Джонсон, це неправда. Точніше, це брехня. Більше того, я вам скажу, це або свідома брехня, тоді потрібно запитати, з якою метою він обрав такий варіант викладу. Або це було несвідомо, і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає ніяково за співрозмовників нашого президента», – сказав Пєсков на брифінгу російським ЗМІ.

Пєсков сказав, що «ніяких погроз ракетами не було».

«Говорячи про виклики безпеки РФ, президент Путін відповідав, що у разі вступу України до НАТО потенційне розміщення натівських або американських ракет біля наших кордонів означатиме, що будь-яка ракета долетить до Москви за лічені хвилини», – сказав Пєсков.

В інтерв’ю BBC колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що російський президент Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час телефонної розмови у лютому 2022 року, напередодні вторгнення Росії в Україну.

У документальному фільмі «Путін проти Заходу» Джонсон розповів, що намагався донести до російського президента, що Україна найближчим часом не вступить до НАТО, і попередив його, що будь-яке вторгнення означатиме «більше НАТО, а не менше НАТО», біля кордонів Росії. За словами колишнього британського прем’єра, під час розмови у нього склалося враження, що Путін «просто підіграв» спробам Джонсона схилити його до переговорів.