Джонсон розповів, що Путін погрожував йому ракетним ударом перед вторгненням в Україну – BBC

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що російський президент Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час телефонної розмови у лютому напередодні вторгнення Росії до України. Про це він сказав у документальному фільмі «Путін проти Заходу», передає BBC.

«У якийсь момент він пригрозив мені і сказав: «Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину», або щось у цьому дусі», – цитує Джонсон слова президента Росії.

Довга телефонна розмова, за його словами, відбулася в лютому минулого року, а коментар Путіна пролунав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки, оскільки призведе до західних санкцій.

Читайте також: Джонсон розповів, якими будуть санкції Заходу проти Росії в разі нового вторгнення в Україну

Джонсон також намагався донести до російського президента, що Україна найближчим часом не вступить до НАТО, і попередив його, що будь-яке вторгнення означатиме «більше НАТО, а не менше НАТО», біля кордонів Росії. За словами колишнього британського прем’єра, під час розмови у нього склалося враження, що Путін «просто підіграв» спробам Джонсона схилити його до переговорів.

Російська сторона повідомляла про телефонну розмову Путіна та Джонсона 2 лютого 2022 року – через день після поїздки тодішнього британського прем’єра до Києва, де він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: «Всі розуміють, що Путін має програти» – посол України в Британії про надання ЗСУ західних танків

Тоді в повідомленні Кремля про телефонну розмову Путіна з Джонсоном стверджувалося, що було проведено «досить детальний обмін думками» як з питання України, так і щодо російських вимог так званих гарантій безпеки.

Натомість представник британського прем’єра заявив, що Джонсон висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з російською «недружньою поведінкою» на кордоні з Україною і заявив, що будь-яке російське вторгнення на українську територію буде «трагічною помилкою».