Росія може готувати нову хвилю пусків іранських дронів – Гуменюк

Росія може готувати нову хвилю пусків дронів по українських містах, заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, військові зафіксували активність транспортної авіації, яка, ймовірно, доставляла армії РФ нову партію БПЛА.

«Тому, цілком імовірно, що готуються чергові хвилі», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що нагадувань про дрони у повітряному просторі країни деякий час не було у зв’язку з несприятливими погодними умовами на півдні.

«Тут якраз про це можуть свідчити особливості погодних умов на півдні, через які їм (дронам – ред.) все одно доводиться пролітати, якщо вони запущені навіть по інших регіонах України», – сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що іранським БПЛА доводиться стартувати зі східного берега Азовського моря, пролітати Азовське море і повітряні маси над Чорним морем: «А штормова погода і поривчастий вітер були настільки потужними, що використання дронів не те що недоцільне, але є й критично зворотним. Тому вони їх, найімовірніше, і не запускали».

Росія з використанням безпілотників, а також ракет завдає масованих ударів по українській енергетичній системі. Для цього вона використовує дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

РФ вдалося вивести з ладу значну частину енергосистеми України, через що в країні відбуваються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України, якому передував обстріл іранськими «Шахедами» уночі. Усього було здійснено 55 пусків ракет, 47 ракет збили українські сили ППО.