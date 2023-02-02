В Україну надійшли шість «ловців шахедів» – Сухопутні війська

В Україну надійшли шість систем протидії дронам, повідомив у Telegram начальник штабу, заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

«В Україну надійшли шість систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США», – зазначив Павлюк та опублікував відео про те, як працюють ці системи.

У відео йдеться, що ці системи виявляють всі типи літальних засобів і мають ефективність 85%. Вони можуть «ловити» такі БпЛА, як «Орлан» та іранські дрони-камікадзе Shahed. Радіус дії установки – 5 квадратних кілометрів, вона призначена для захисту об’єктів критичної інфраструктури. Повідомляється, що такі системи є на озброєнні НАТО.

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Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва під час масованих ударів по українських містах. Раніше армія РФ «міксувала» використання «шахедів» із ракетами, але останнім часом запускає спочатку більш дешеві «Шахеди», щоб розвідати і знищити засоби ППО і виснажити систему спостереження, а тоді завдати більш потужного удару.