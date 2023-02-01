У Росії набула чинності заборона постачати нафту країнам, які запровадили стелю цін

У Росії з 1 лютого набула чинності заборона на постачання нафти «недружнім» країнам, які запровадили на неї цінову стелю.

Згідно з указом президента Володимира Путіна, підписаним ще 27 грудня, постачання російської нафти та нафтопродуктів забороняється іноземним громадянам та компаніям, якщо у контрактах «прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни».

Експорт нафти за лімітованою вартістю допускається лише з дозволу президента. Заборона діятиме з 1 лютого до 1 липня 2023 року. Термін дії заборони на постачання нафтопродуктів визначить уряд.

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5 грудня 2022 року почала діяти стеля цін на російську нафту, що експортується морем, у 60 доларів за барель. Це обмеження стало частиною восьмого пакету антиросійських санкцій ЄС.

Країни Заходу встановлюють граничні ціни, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін.

Стеля цін означає, що країни «Групи семи» та Євросоюз надаватимуть страхові та фінансові послуги, пов’язані з російськими нафтопродуктами, лише в тому випадку, якщо їх закупили за граничною ціною або нижче.