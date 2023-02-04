За майже рік повномасштабної війни Україна зазнала понад дві тисячі кібератак – Федоров

За майже рік повномасштабної війни Україна зазнала понад дві тисячі кібератак, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Якщо ми говоримо про офіційно зафіксовані атаки, то це більше ніж дві тисячі. Це за рік. Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем. І ці атаки не фіксуються. Але відбуваються. Тому ми можемо говорити про набагато більшу кількість атак. І кожної секунди, кожної хвилини відбувається атака на ті чи інші інформаційні системи», – зазначив очільник Мінцифри.

За його словами, російські хакери намагаються втрутитись насамперед у роботу українських держреєстрів та інформаційних держсистем, але поки що їм це не вдалося, і в України «взагалі не було жодного витоку сенситивної інформації після 24 лютого».

Наприкінці 2021 та на початку 2022 року українский держсектор зазнав масових кібератак, які пізніше українська влада назвала першим етапом повномасштабного російського вторгнення.