«Ми платили мільйони гривень за кібератаки на «Дію». Інтерв'ю із міністром Михайлом Федоровим

Минулий рік розпочався для України із масштабних кібератак, які фактично стали першою фазою повномасштабного російського вторгнення.

Із якими викликами у цифровій сфері Україна зустріла 2023 рік?

Чому у чергу за українським додатком «Дія» вже вишикувалась низка країн?

Чи планує Україна проводити у «Дії» вибори та перепис населення?

Коли і завдяки чому може відбутись технологічний перелом на фронті?

Та коли українців припинять блокувати у Facebook, Instagram та TikTok через пости про російську агресію?

Про усе це Радіо Свобода поспілкувалось із віцепрем'єром та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Про російські кібератаки під час війни

– Якщо ми говоримо про офіційно зафіксовані атаки, то це більше двох тисяч за рік(після 24 лютого 2022 року – ред).

Більше двох тисяч офіційно зареєстрованих кібератак за рік

Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем. І ці атаки не фіксуються, але відбуваються. Тому ми можемо говорити про набагато більшу кількість атак.

Вони намагаються потрапити в реєстри або в інформаційні системи, які є носіями найбільш сенситивної інформації, де зберігаються персональні дані громадян, також це енергетична сфера, інформаційні системи, які пов’язані з МЗС, з Міноборони. Але поки що їм вдається тільки атакувати сайти якихось невеличких громад.

Про кібератаки на «Дію»

– Мова йде про сотні атак (після 24 лютого 2022 року – ред), але застосунок не так легко атакувати. «Дія» не зберігає персональні дані: усі транзискаційні відбуваються у різних реєстрах. Тому архітектура «Дії» побудована ідеально для військового часу.

Перед вторгненням, власна команда хакерів атакувала нас 24/7

У 2021 році ми платили гроші за кібератаки на «Дію». Ми збирали етичних хакерів з усього світу і платили їм мільйони гривень, щоб вони атакували «Дію», знаходили вразливості.

Перед вторгненням, за 3-4 місяці, власна команда хакерів атакувала нас 24/7 і ми змогли попередити багато сенситивних кібератак на енергетичну сферу, на державні портали, на державні сервіси.

Про запозичення «Дії» іншими країнами

– Це більше, ніж 5 країн. Ми ведемо комунікацію щодо впровадження «Дії» в цих країнах. Це кілька європейських країн і країни Азії, і країни Африки.

Впровадження «Дії»... Це кілька європейських країн і країни Азії, і країни Африки.

По суті це такий певний елемент дипломатії стає для нас. І ми повинні розвивати, я вважаю, цей принцип «win-win», тобто допомагати іншим країнам розвиватися. І через «Дію» ми намагаємося його впроваджувати.

Потенційно це немаленькі гроші, щоб залучати в наш бюджет. Мова може йти про мільярди гривень щодо впровадження «Дії» за короткий період часу. Продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг.

Про цифрову реформу військово-лікарської комісії

– Ще не всі стейкхолдери цього процесу готові до трансформації.

Ми провели вже дві зустрічі. У нас є вже конкретна дорожня карта, що потрібно зробити. Я думаю, що за півроку буде дуже відчутний результат.

Буде відцифровуватися процес внесення інформації про військового.

Буде впроваджуватися медична інформаційна система у кожен шпиталь. Звичайно, буде відцифровуватися процес внесення інформації про військового. Таким чином дані будуть бігати замість військових.

Тобто перший і найголовніший крок – це цифровізація шпиталів і впровадження медичної інформаційної системи. А це за собою тягне, наприклад, потрібно 3 тисячі комп’ютерів, потрібно навчити персонал, потрібно пройти певний шлях доопрацювання інформаційно-медичної системи.

А далі є ще ряд нормативно-правових актів, які потрібно змінити.

Про можливість виборів через «Дію»

– Зараз взагалі немає такої цілі – займатися виборами через «Дію».

Для того, щоб робити онлайн-вибори, потрібна неймовірна довіра до влади, неймовірна довіра до правоохоронних органів, до судової системи і до електронної системи та високий рівень цифрових навичок у населення.

Якщо всі ці компоненти будуть разом, то і буде довіра одне до одного, тоді можна будувати електронні вибори. Тому потрібно будувати ці інституції. Ми також цим займаємося.

Про можливість демографічного перепису через «Дію»

– Ми ухвалили у минулому році два законопроєкти вже під час вторгнення, один з яких про перепис населення.

Це був би проєкт світового рівня. Ми показали б, як можна робити вже нові переписи населення

І там зазначено, що ми можемо проводити перший раунд перепису, використовувати електронні засоби. І ми можемо задіяти «Дію» в цьому напрямку, коли буде перепис.

І у нас одним із партнерів перепису населення планувала бути (і, я впевнений, буде)компанія Apple. Вони нам допомагають спеціалістами з кібербезпеки. Тому що вони були партнерами перепису у США. Ось такий цікавий кейс.

І я впевнений в тому, що це був би проєкт світового рівня. Ми показали б, як можна, використовуючи технологію, робити вже нові переписи населення, які показують вже більш об’єктивну, активну інформацію.

Про інновації платформи UNITED24

– Ми плануємо трохи додати новий формат фандрейзингу, який пов'язаний з Мetaverse. Я зустрічався з різними компаніями. Ми над цим працюємо. Вже пів року десь цей проєкт. Він дуже складний, але ми знайдемо точно рішення.

І в цьому році у нас мета – запустити і здивувати весь світ новим форматом фандрейзингу.

Про технологічний перелом на фронті

– ЗСУ анонсували, що створені 60 ударних рот БПЛА (перший у світі взагалі подібний формат, створюються ударні підрозділи в такій кількості дронів).

Зараз активно розвивається масове виробництво БПЛА в Україні

Це – перший крок до реалізації нового підходу, до оновлення підходу введення війни завдяки технологіям як БПЛА.

Зараз активно розвивається масове виробництво БПЛА в Україні, змінюється, кристалізується доктрина ведення війни завдяки БПЛА і взагалі безпілотних технологій».

Про Ілона Маска

– Я думаю, що його особисто вклад, його компанії – це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Він є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги. На сьогодні у нас продовжується комунікація.

На сьогодні у нас продовжується комунікація

Тільки нещодавно я йому відправляв фото останньої партії Starlink , як їх використовують люди, як живляться оператори, енергетична інфраструктура. Ну, і взагалі я намагався поділитися, донести нашу позицію, трохи більше розповідати про Україну.

І я дуже обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери.

Про блокування українців у Facebook

– Із ними вирішили питання щодо блокування «Азову». Із ним ми говоримо, наприклад, про зміну алгоритмів взагалі блокування медіа, блогерів.

Жоден алгоритм не був готовий до війни

Вони говорять, що жоден алгоритм не був готовий до війни, що те, що вчора публікували і це потрібно було блокувати, сьогодні є реаліями життя. І тому вони змінюють цей алгоритм.

І ми постійно в комунікації. Тобто це там на контролі. Я впевнений, що все буде добре.

Про блокування українців у TikTok

– Два тижні тому у мене відбулася перша зустріч з людиною, яка відповідає в TikTok за взаємодію з урядами. І вона була досить таки, мені здається, плідною.

Ми говорили про проблеми з блокуванням і домовилися, що вони проведуть майстер-клас

По-перше, вони розповіли про статистику, показали аналітику, скільки блокують, а скільки не блокують. Вони розповідали, як працює система аналізу цих ситуацій, як вони відслідковують і намагаються російську пропаганду блокувати.

І ми говорили про проблеми з блокуванням і домовилися, що вони проведуть майстер-клас для всіх блогерів, медіа, хто забажає, про все, як це працює, більше деталей будуть розповідати.

Тому це перший важливий крок. І тому я сподіваюся, що в цьому напрямку також будемо працювати».