Meta обіцяє більше не блокувати в своїх соцмережах дописи про полк «Азов» – Федоров

Компанія Meta, яка володіє соцмережами Instagram і Facebook, більше не блокуватиме контент про полк «Азов» – про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров увечері 19 січня.

«Meta пообіцяла не блокувати контент про полк «Азов». Домовилися про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі», – написав міністр у своєму Телеграмі.

Він назвав Facebook та Instagram «потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу» і зазначив, що Мінцифри комунікує з корпорацією, якій вони належать, щодо співпраці.

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«Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів. Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк Азов. Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв», – заявив Федоров.

У серпні 2022 року Асоціація родин захисників «Азовсталі» повідомила про блокування своєї сторінки в Instagram. Згодом, після втручання Мінцифри, соцмережа розблокувала сторінку.

Як повідомляли торік українські медійники, Facebook та Instagram часто видаляють контент, пов’язаний із окремим загоном спеціального призначення «Азов».