Послуги у застосунку «Дія» відтепер можна оцінювати – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що у застосунку «Дія» додано новий сервіс – оцінка якості послуги.

«Відтепер можна поділитися фідбеком і допомогти зробити роботу застосунку кращою», – розповів віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перші послуги, які можна оцінити – обмін лампочок та витяг про місце проживання.

«Замовляєте послугу, отримуєте результат і після надходить пуш-повідомлення з пропозицією оцінити сервіс. Ставите відповідний смайлик в рейтингу від 1 до 5, обираєте запропоновану відповідь і за бажанням додаєте коментар, що сподобалось, а що – ні. На цьому все. Далі отримана інформація відображається на дашбордах. Команда Міністерства складає карту емоції послуги, проводить аналітику і визначає, що можна змінити і покращити», – пояснили у Мінцифри.

Щоб скористатися сервісом, потрібно оновити застосунок.

З послугами, які на сьогодні є у «Дії», можна ознайомитися ТУТ.