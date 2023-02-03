Тижневі черги і на милицях на 7-й поверх: «пекло» бюрократії для бійців у військово-медичних закладах

ЛЬВІВ ‒ Воїни Збройних Сил України з різними ступенями травм вистоюють по кілька днів у чергах біля військово-медичних установ, щоб потрапити на прийом до лікаря і пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Оскільки електронна черга у клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги Міністерства Оборони України не створена, тому військовослужбовці, зокрема у Львові, самі ведуть паперові списки. Чекати доводиться тижнями. Воїни кажуть про неналежні умови в поліклініці. Журналістів у середину військово-медичного закладу не пропускають.
У клініці амбулатурно-поліклінічної допомоги Міноборони у Львові прийом розпочинається о 9 годині. Але вже за годину і навіть дві до відкриття перед дверима цієї установи велика кількість військовослужбовців. Вони на папірцях записуються у чергу, щоб потрапити в реєстратуру, до лікарів, на військово-лікарську комісію (ВЛК).
Серед військовослужбовців багато тих, хто втратив під час поранення ногу. Люди стоять у черзі на милицях.
«Совдепія» і «кола пекла»
Микола Цекот приїхав з Турки (понад 130 км від Львова) задовго до відкриття клініки, сподіваючись, що пройде за один день військово-лікарську комісію. Над такими його очікуваннями кепкують ті, хто вже не один раз проходив «пекло» військово-медичної бюрократії.
До хірурга жива черга і запис на папірціпоранений боєць
«Був поранений в Бахмуті, кульове поранення, перелом ноги з роздробленням стегнової кістки. Тут перший раз. Сподівався за день пройти ВЛК, але побратими кажуть, що це не реально. У реєстратуру я записався і вже 37, до хірурга ‒ жива черга і запис теж на папірці. Мені не можна ще стояти на нозі», ‒ говорить військовослужбовець Микола Цекот.
О 9 годині військовослужбовців починають пропускати у приміщення військової клініки. Однак невдовзі дехто з них повертається.
Ця ситуація з чергами ‒ це совдепівський залишокАндрій Соловей
«Три дні стояв у черзі, щоб пройти УЗД. Щойно вимкнули електропостачання і все! Що робити? Ми у Львові знімаємо квартири, харчуємось за свій кошт, бо щодня маємо сюди приходити. Це місяць і більше триває. Чому так довго? Бо один лікар сидить на трьох посадах. Він приймає до 13 години у своєму кабінеті, потім ‒ на ВЛК, а потім ще аналізи робить. Ця ситуація з чергами ‒ це совдепівський залишок. Приймає пацієнтів людина, якій 80 років, нічого вона вже не бачить.
У медиків немає комп’ютерів, пишуть від руки. Нас поранених бійців вважають за ніщо. Немає електропостачання на режимному об’єкті, як вони кажуть журналістам, яких не пропустили, і хлопці на милицях сходами піднімаються на 7-й поверх», ‒ розповідає Андрій Соловей (позивний), який двічі був поранений за час війни. Зокрема, під Лисичанськом і на Херсонщині.
Інший військовослужбовець показує товсту папку з паперами, які назбирались у нього з 5 листопада, від часу проходження медичних обстежень у клініці амбулатурно-поліклінічної допомоги у Львові.
Сюди приходиш і почуваєшся непотрібним
Щоб записатись на військово-лікувальну комісію, йому залишився лише прийом у невропатолога. До цього лікаря військовослужбовець не може потрапити півтора місяці. Бо дуже велика черга.
«Треба з повагою ставитись до військовослужбовців. Сюди приходиш і почуваєшся непотрібним», зауважив співрозмовник.
Військовослужбовець Андрій Білогруд записався на папірчику у чергу до невропатолога. Він уже у шостій сотні. На ВЛК його скерували після захворювання. Місяць він очікував на проходження військово-лікарської комісії, а тепер ще чекає на прийом до лікаря.
- Після поранення, отримавши медичну допомогу у госпіталі, виписку, воїни мусять зібрати велику кількість документів, щоб підтвердити своє поранення.
- Тоді ВЛК видає експертний висновок: звільнятись військовослужбовцеві зі служби, переводитись на іншу посаду, продовжувати службу.
- На проходження ВЛК виділяється 14 днів, не враховуючи вихідних.
За 14 днів ти не встигаєш пройти ВЛКМихайло
«Я був поранений, прооперований. Спочатку мусиш у частині зібрати всі документи, йде розслідування, а потім скеровують на ВЛК і починається біганина. За 14 днів ти не встигаєш пройти ВЛК. Бо дуже багато людей. Мусиш записатись у перший день, коли прийшов сюди. На сьогодні близько 500 осіб у черзі на ВЛК. Не пройдеш за 14 днів, то мусиш їхати в бригаду, вистояти чергу до начальника медичної служби, взяти продовження терміну ще на тиждень. Я до невропатолога сьогодні номер 600. Ми тут проходимо кола «пекла». Просто не шанують людей», ‒ каже військовослужбовець Михайло.
Військовослужбовці говорять охоче про ті неналежні умови, які створені у військовій поліклініці.
А публічно про цю проблему написав у соціальних мережах старший солдат ЗСУ Мирослав Откович, який оприлюднив фото черг перед кабінетами лікарів, відсутність крісел, жахливий туалет.
Откович попросив надати доступ у цей військово-медичний заклад волонтерам, щоб вони допомогли покращити умови перебування воїнів.
В основі військово-медичної служби повинен бути пацієнтМирослав Откович
«Перша реакція чиновників, що все є і нічого не потрібно від волонтерів. Але це не так. Доводимо очевидні речі: люди стоять у чергах, немає де сісти. Але такі совкові речі видаються нормальними працівникам, які не можуть подивитись на себе з боку. Кадрові військові живуть у цій системі. Але до війська потрапило багато людей із цивільної сфери.
Ми критично дивимось на ці речі і хочемо їх реформувати. А на нас дивляться знецінюючи, що ми новачки і не знаємо, що таке справжня військова служба. Я такої служби не хочу знати. Медичне обслуговування воїнів мусить бути реформоване. В основі військово-медичної служби повинен бути пацієнт. Сьогодні, з чим ти не звернешся, то чуєш, що хтось у гіршому стані. А військовий повинен знати, що в тилу до нього ставляться з повагою і належно», ‒ наголосив Мирослав Откович.
Реакція
Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявляє про порушення права військовослужбовців на належне медичне обслуговування в Україні, зокрема у клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові.
А це:
- відсутність електронного документообігу та електронного запису;
- очікування воїнів у довгих чергах на прийом до лікаря;
- вимкнення електроенергії теж призводить до утворення ще більших черг;
- відсутність питної води;
- вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та їхнє пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.
- Військовослужбовці скаржаться, що мусять їздити у Львів з різних міст і сіл, бо не можуть пройти ВЛК за місцем проживання.
В офісі Уповноваженого з прав людини не дозволили детальніше прокоментувати ситуацію у військовій клініці у Львові їхній представниці у Львівській області.
Знову волонтери чи...
Допомогти у вирішенні окремих проблем у львівському військово-медичному закладі зголосились волонтери і після спілкування з керівництвом установи привезли лавки і стільці, питну воду, також у приміщенні встановлюють ксерокс, на якому безкоштовно воїнам копіюватимуть документи.
У лікарні говорять про те, що їм бракує медиківТетяна Пилипець
«Також уже є два пункти вимірювання тиску вже не в кабінетах. Відкрили у приміщенні відремонтований туалет, а інші потрібно відремонтувати. У лікарні говорять про те, що їм бракує медиків. Але самостійно не можуть збільшити штат», ‒ розповідає волонтерка Тетяна Пилипець.
У командуванні Медичних сил ЗСУ пояснюють, що війна спричинила велике навантаження на установи і сьогодні не вистачає медичного персоналу в військово-медичних закладах. Поранені бійці стоять у чергах до військових медзакладів не лише у Львові, але Києві та інших містах.
Ухвалено рішення про розширення штатуЄвгенія Слівко
«Тому зараз командуванням ухвалено рішення про розширення штату, щоб хоч трохи розвантажити сам медичний персонал. А щодо електронних черг, про які всі говорять, також ухвалюється рішення, і, думаю, найближчим часом це буде успішно впроваджено», ‒ запевнила у коментарі Радіо Свобода Євгенія Слівко, радниця з питань стратегічних комунікацій Командувача Медичних сил Збройних Сил України.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про те, що команда Міністерства цифрової трансформації, оборони, охорони здоров’я, ветеранів, соцполітики і громадської організації «Правозахисний для військовослужбовців «Принцип» розробили план із цифровізації військово-лікарської комісії.
Електронний документообіг скоротить черги, а автоматизація процесів знизить навантаження на поранених воїнів, сподіваються в уряді.
Наші військові гідні отримувати людяні послугиФедоров
«Це лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги», ‒ написав у соцмережах міністр Михайло Федоров.
Радіо Свобода скерували інформаційні запити міністрам оборони України та охорони здоров’я з проханням відповісти на такі питання:
- Чому до сьогодні не створено електронної черги в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Міноборони України (м.Львів)?
- Коли запрацює, і чи над цим працюють фахівці, електронний документообіг у військовій медицині нашої держави на зразок активно діючої у цивільній медицині ‒ Doctor Eleks?
- Чи достатньо медичних працівників у військово-лікарських комісіях?
- До кого зверталось керівництво ВМКЦ ЗР і , зокрема клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові, з проханням допомогти з придбанням генератора, щоб у медичному закладі була безперебійна подача електроенергії?
- Чому військовослужбовці не можуть проходити ВЛК за місцем проживання?
- Наскільки надання медичних послуг військовослужбовцям, членам їхніх родин адаптоване до європейських та стандартів НАТО?
- Чому військово-медичним керівництвом регіонального рівня та військово-медичних військ ігноруються запити представників засобів масової інформації, що стосуються питань лікування та реабілітації українських захисників , навіть з врахуванням воєнного стану ?
Радіо Свобода опублікує усі відповіді посадовців, як тільки вони надійдуть. Так само, як думку керівника клініки амбулатурно-поліклінічної допомоги Міноборони у Львові, якщо він захоче нею поділитися. Наразі ж посадовець відмовився спілкуватися з Радіо Свобода, а журналіста й оператора у військову поліклініку не пропустили на підставі того, що це «режимний об’єкт».
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