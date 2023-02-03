Тижневі черги і на милицях на 7-й поверх: «пекло» бюрократії для бійців у військово-медичних закладах

ЛЬВІВ ‒ Воїни Збройних Сил України з різними ступенями травм вистоюють по кілька днів у чергах біля військово-медичних установ, щоб потрапити на прийом до лікаря і пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Оскільки електронна черга у клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги Міністерства Оборони України не створена, тому військовослужбовці, зокрема у Львові, самі ведуть паперові списки. Чекати доводиться тижнями. Воїни кажуть про неналежні умови в поліклініці. Журналістів у середину військово-медичного закладу не пропускають.

У клініці амбулатурно-поліклінічної допомоги Міноборони у Львові прийом розпочинається о 9 годині. Але вже за годину і навіть дві до відкриття перед дверима цієї установи велика кількість військовослужбовців. Вони на папірцях записуються у чергу, щоб потрапити в реєстратуру, до лікарів, на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Серед військовослужбовців багато тих, хто втратив під час поранення ногу. Люди стоять у черзі на милицях.

«Совдепія» і «кола пекла»

Микола Цекот приїхав з Турки (понад 130 км від Львова) задовго до відкриття клініки, сподіваючись, що пройде за один день військово-лікарську комісію. Над такими його очікуваннями кепкують ті, хто вже не один раз проходив «пекло» військово-медичної бюрократії.

До хірурга жива черга і запис на папірці

«Був поранений в Бахмуті, кульове поранення, перелом ноги з роздробленням стегнової кістки. Тут перший раз. Сподівався за день пройти ВЛК, але побратими кажуть, що це не реально. У реєстратуру я записався і вже 37, до хірурга ‒ жива черга і запис теж на папірці. Мені не можна ще стояти на нозі», ‒ говорить військовослужбовець Микола Цекот.

О 9 годині військовослужбовців починають пропускати у приміщення військової клініки. Однак невдовзі дехто з них повертається.

Ця ситуація з чергами ‒ це совдепівський залишок

«Три дні стояв у черзі, щоб пройти УЗД. Щойно вимкнули електропостачання і все! Що робити? Ми у Львові знімаємо квартири, харчуємось за свій кошт, бо щодня маємо сюди приходити. Це місяць і більше триває. Чому так довго? Бо один лікар сидить на трьох посадах. Він приймає до 13 години у своєму кабінеті, потім ‒ на ВЛК, а потім ще аналізи робить. Ця ситуація з чергами ‒ це совдепівський залишок. Приймає пацієнтів людина, якій 80 років, нічого вона вже не бачить.

У медиків немає комп’ютерів, пишуть від руки. Нас поранених бійців вважають за ніщо. Немає електропостачання на режимному об’єкті, як вони кажуть журналістам, яких не пропустили, і хлопці на милицях сходами піднімаються на 7-й поверх», ‒ розповідає Андрій Соловей (позивний), який двічі був поранений за час війни. Зокрема, під Лисичанськом і на Херсонщині.

Інший військовослужбовець показує товсту папку з паперами, які назбирались у нього з 5 листопада, від часу проходження медичних обстежень у клініці амбулатурно-поліклінічної допомоги у Львові.

Сюди приходиш і почуваєшся непотрібним

Щоб записатись на військово-лікувальну комісію, йому залишився лише прийом у невропатолога. До цього лікаря військовослужбовець не може потрапити півтора місяці. Бо дуже велика черга.

«Треба з повагою ставитись до військовослужбовців. Сюди приходиш і почуваєшся непотрібним», зауважив співрозмовник.

Військовослужбовець Андрій Білогруд записався на папірчику у чергу до невропатолога. Він уже у шостій сотні. На ВЛК його скерували після захворювання. Місяць він очікував на проходження військово-лікарської комісії, а тепер ще чекає на прийом до лікаря.

Після поранення, отримавши медичну допомогу у госпіталі, виписку, воїни мусять зібрати велику кількість документів, щоб підтвердити своє поранення.

Тоді ВЛК видає експертний висновок: звільнятись військовослужбовцеві зі служби, переводитись на іншу посаду, продовжувати службу.

На проходження ВЛК виділяється 14 днів, не враховуючи вихідних.

За 14 днів ти не встигаєш пройти ВЛК

«Я був поранений, прооперований. Спочатку мусиш у частині зібрати всі документи, йде розслідування, а потім скеровують на ВЛК і починається біганина. За 14 днів ти не встигаєш пройти ВЛК. Бо дуже багато людей. Мусиш записатись у перший день, коли прийшов сюди. На сьогодні близько 500 осіб у черзі на ВЛК. Не пройдеш за 14 днів, то мусиш їхати в бригаду, вистояти чергу до начальника медичної служби, взяти продовження терміну ще на тиждень. Я до невропатолога сьогодні номер 600. Ми тут проходимо кола «пекла». Просто не шанують людей», ‒ каже військовослужбовець Михайло.

Військовослужбовці говорять охоче про ті неналежні умови, які створені у військовій поліклініці.

А публічно про цю проблему написав у соціальних мережах старший солдат ЗСУ Мирослав Откович, який оприлюднив фото черг перед кабінетами лікарів, відсутність крісел, жахливий туалет.

Откович попросив надати доступ у цей військово-медичний заклад волонтерам, щоб вони допомогли покращити умови перебування воїнів.

В основі військово-медичної служби повинен бути пацієнт

«Перша реакція чиновників, що все є і нічого не потрібно від волонтерів. Але це не так. Доводимо очевидні речі: люди стоять у чергах, немає де сісти. Але такі совкові речі видаються нормальними працівникам, які не можуть подивитись на себе з боку. Кадрові військові живуть у цій системі. Але до війська потрапило багато людей із цивільної сфери.

Ми критично дивимось на ці речі і хочемо їх реформувати. А на нас дивляться знецінюючи, що ми новачки і не знаємо, що таке справжня військова служба. Я такої служби не хочу знати. Медичне обслуговування воїнів мусить бути реформоване. В основі військово-медичної служби повинен бути пацієнт. Сьогодні, з чим ти не звернешся, то чуєш, що хтось у гіршому стані. А військовий повинен знати, що в тилу до нього ставляться з повагою і належно», ‒ наголосив Мирослав Откович.

Реакція

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявляє про порушення права військовослужбовців на належне медичне обслуговування в Україні, зокрема у клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові.

А це:

відсутність електронного документообігу та електронного запису;

очікування воїнів у довгих чергах на прийом до лікаря;

вимкнення електроенергії теж призводить до утворення ще більших черг;

відсутність питної води;

вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та їхнє пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

Військовослужбовці скаржаться, що мусять їздити у Львів з різних міст і сіл, бо не можуть пройти ВЛК за місцем проживання.

В офісі Уповноваженого з прав людини не дозволили детальніше прокоментувати ситуацію у військовій клініці у Львові їхній представниці у Львівській області.

Знову волонтери чи...

Допомогти у вирішенні окремих проблем у львівському військово-медичному закладі зголосились волонтери і після спілкування з керівництвом установи привезли лавки і стільці, питну воду, також у приміщенні встановлюють ксерокс, на якому безкоштовно воїнам копіюватимуть документи.

У лікарні говорять про те, що їм бракує медиків

«Також уже є два пункти вимірювання тиску вже не в кабінетах. Відкрили у приміщенні відремонтований туалет, а інші потрібно відремонтувати. У лікарні говорять про те, що їм бракує медиків. Але самостійно не можуть збільшити штат», ‒ розповідає волонтерка Тетяна Пилипець.

У командуванні Медичних сил ЗСУ пояснюють, що війна спричинила велике навантаження на установи і сьогодні не вистачає медичного персоналу в військово-медичних закладах. Поранені бійці стоять у чергах до військових медзакладів не лише у Львові, але Києві та інших містах.

Ухвалено рішення про розширення штату

«Тому зараз командуванням ухвалено рішення про розширення штату, щоб хоч трохи розвантажити сам медичний персонал. А щодо електронних черг, про які всі говорять, також ухвалюється рішення, і, думаю, найближчим часом це буде успішно впроваджено», ‒ запевнила у коментарі Радіо Свобода Євгенія Слівко, радниця з питань стратегічних комунікацій Командувача Медичних сил Збройних Сил України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про те, що команда Міністерства цифрової трансформації, оборони, охорони здоров’я, ветеранів, соцполітики і громадської організації «Правозахисний для військовослужбовців «Принцип» розробили план із цифровізації військово-лікарської комісії.

Електронний документообіг скоротить черги, а автоматизація процесів знизить навантаження на поранених воїнів, сподіваються в уряді.

Наші військові гідні отримувати людяні послуги

«Це лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги», ‒ написав у соцмережах міністр Михайло Федоров.

Радіо Свобода скерували інформаційні запити міністрам оборони України та охорони здоров’я з проханням відповісти на такі питання:

Чому до сьогодні не створено електронної черги в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Міноборони України (м.Львів)?

Коли запрацює, і чи над цим працюють фахівці, електронний документообіг у військовій медицині нашої держави на зразок активно діючої у цивільній медицині ‒ Doctor Eleks?

Чи достатньо медичних працівників у військово-лікарських комісіях?

До кого зверталось керівництво ВМКЦ ЗР і , зокрема клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові, з проханням допомогти з придбанням генератора, щоб у медичному закладі була безперебійна подача електроенергії?

Чому військовослужбовці не можуть проходити ВЛК за місцем проживання?

Наскільки надання медичних послуг військовослужбовцям, членам їхніх родин адаптоване до європейських та стандартів НАТО?

Чому військово-медичним керівництвом регіонального рівня та військово-медичних військ ігноруються запити представників засобів масової інформації, що стосуються питань лікування та реабілітації українських захисників , навіть з врахуванням воєнного стану ?

​Радіо Свобода опублікує усі відповіді посадовців, як тільки вони надійдуть. Так само, як думку керівника клініки амбулатурно-поліклінічної допомоги Міноборони у Львові, якщо він захоче нею поділитися. Наразі ж посадовець відмовився спілкуватися з Радіо Свобода, а журналіста й оператора у військову поліклініку не пропустили на підставі того, що це «режимний об’єкт».