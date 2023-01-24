Президент підписав закон, який посилює відповідальність для військових

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, який посилює відповідальність для військових, зокрема, за самовільне залишення військової частини, місця служби чи поля бою, дезертирство, непокору і невиконання бойових наказів.

Про це свідчать дані з картки документу на сайті парламенту. Там вказано, що 24 січня закон був повернутий до Верховної Ради із підписом голови держави.

Верховна Рада ухвалила і передала на підпис президенту закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці» 13 грудня.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав закон і просив президента його підписати, натомість різко на ухвалення документа відреагувало громадянське суспільство і правозахисники.

Залужний назвав несправедливою ситуацію, коли за недотримання дисципліни військовослужбовці можуть «сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням».

«Більше того, і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути», – заявляв головнокомандувач.

Петиція із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон про посилення відповідальності для військовослужбовців набрала достатньо голосів для розгляду.

Автори петиції заявляли, що в разі набуття законом чинності «командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент».