Залужний підтримав підписання закону, який посилює відповідальність для військових

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив на підтримку законопроєкту 8271, який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Про це він заявив у зверненні увечері 19 грудня.

Залужний вказав на те, що закон передбачає посилення кримінальної відповідальності для військових, зокрема, за самовільне залишення військової частини, місця служби чи поля бою, дезертирство, непокору і невиконання бойових наказів.

«Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», – сказав головнокомандувач.

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Він назвав несправедливою ситуацію, коли за недотримання дисципліни військовослужбовці можуть «сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням».

«Більше того, і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути», – вважає Залужний.

Він не погодився із думкою, закон створює загрозу безкарності командирів, заявивши, що командири також несуть юридичну відповідальність за власні дії чи бездіяльність.

«Чи визнаю я наявність проблем, що призводять до самовільного залишення позицій? Так і працюю над їх усуненням. І проведені успішні операції щодо звільнення територій нашої держави є тому підтвердженням», – запевнив головнокомандувач.

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Днями петиція із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон про посилення відповідальності для військовослужбовців набрала достатньо голосів для розгляду.

Автори петиції вважають, що в разі набуття законо чинності «командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент».

Верховна Рада ухвалила і передала на підпис президенту законопроєкт «про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці» 13 грудня.