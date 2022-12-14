Понад пів мільйона гривень, сплачених за скасоване пробне ЗНО, перерахували на ЗСУ

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що понад 500 тисяч гривень, сплачених за скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), учасники перерахували на підтримку Збройних сил України.

«Регіональні центри оцінювання якості освіти повертають кошти особам, які були зареєстровані для проходження пробного ЗНО та скористалися спеціальним сервісом і подали заяву до відповідного регіонального центру. Учасники пробного тестування можуть вибрати, куди перерахувати кошти: на підтримку Збройних сил України або на особистий банківський рахунок», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що станом на 14 грудня понад 19 тисяч учасників пробного ЗНО, яке не відбулося через повномасштабну війну, подали заяви про повернення залишкових коштів, сплачених за його проведення, та отримали на свої банківські рахунки понад 3 млн грн, а 2 тисячі учасників виявили бажання перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.

Усі кошти, які учасники пробного ЗНО перераховують на підтримку Збройних сил, потрапляють на спеціальний рахунок, відкритий НБУ.