У Міносвіти розповіли, що може стати альтернативою ЗНО у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що з міркувань безпеки та через складності логістики проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі провести його наступного року не є можливим.

«Тому Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ)», – повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нині МОН ініціювало підготовку спеціального законопроєкту, який дозволить проводити НМТ у 2023 році.

Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в тимчасових екзаменаційних центрах у комп’ютерному форматі та охоплює питання з декількох предметів. Планується, що у 2023 році НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

«Обов’язковий блок НМТ буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мова). В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови», – рлзповіли у МОН.

Тестові завдання НМТ укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

Реєстрація для участі в НМТ заплановано провести у квітні. Саме ж тестування відбуватиметься у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

НМТ може бути проведено в Україні та в окремих іноземних країнах. Рішення про проведення НМТ за кордоном та можливий перелік країн ухвалюватиметься навесні з урахуванням воєнно-політичної ситуації.