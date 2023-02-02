У Гаазі створять міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні – глава Єврокомісії

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні буде створено в Гаазі, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



«Росія має відповісти перед судом за свої жахливі злочини. Прокуратури з України та Європейського Союзу вже працюють разом. Ми збираємо докази. Найперший етап – в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні», – сказала вона у Києві під час брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.



«Цей центр координуватиме збір доказів. Це буде спільна слідча група за підтримки агентства Євроюст. Тож ми будемо готові дуже швидко розпочати роботу з Євроюстом, з Україною, з партнерами нашої спільної слідчої групи, а також з Нідерландами», – додала глава Єврокомісії.

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19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.

Вимога створення міжнародного трибуналу повторює заклик законодавців Великої Британії, які раніше також висловили підтримку «створенню спеціального трибуналу з обмеженим фокусом на злочині агресії» на додаток до розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Москва, яка заявляє, що проводить «спеціальну військову операцію» в Україні, продовжує заперечувати навмисні напади на мирних жителів або вчинення інших воєнних злочинів, попри докази цього.