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Новини | Суспільство

Демограф розповіла, коли в Україні зможуть провести запланований на 2023 рік перепис населення

Попередній всеукраїнський перепис населення в Україні проводили у 2001 році

Всеукраїнський перепис населення, який планували провести у 2023 році, відбудеться не раніше ніж після закінчення війни, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис – ред.) провести», – пояснила вона.

Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

«Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом – то це ще два мільйони», – зазначила вона.

Водночас, як додала Лібанова, широкомасштабна війна Росії проти України «дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом».

Перший від 2001 року всеукраїнський перепис населення українська влада планувала провести у 2023 році. Восени 2021-го Верховна Рада попередньо погодила виділення на його підготовку понад 82 мільйонів гривень.

Пізніше прем'єр Денис Шмигаль оголосив, що перепис 2023 року буде «незвичайним»: із використанням надсучасних цифрових технологій.

На початку 2020 року колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 мільйонів 289 тисяч. Дубілета критикували за систему підрахунку, за якою проводився пробний перепис. Він відкидав критику.

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