Перепис населення пройде в 2023 році, комітет Ради погодив кошти на підготовку – депутат

Перший від 2001 року всеукраїнський перепис населення пройде у 2023 році, бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні 8 вересня погодив виділення понад 82 мільйонів гривень на підготовку, повідомив народний депутат, член цього комітету Олексій Гончаренко.

«Перепис населення відбудеться у 2023-му році! Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році», – написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

У липні координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані заявляла, що в Україні необхідно провести перепис населення.

«Я хочу нагадати нам, що одним з викликів лишається те, що останній перепис населення Україна проводила у 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу у 2010 році. Тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, бо наразі ми не знаємо, який знаменник для розміру населення», – заявляла Лубрані.

На початку 2020 року колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 мільйонів 289 тисяч. Дубілета критикували за систему підрахунку, за якою проводився пробний перепис. Він відкидав критику.

У квітні 2020 року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.