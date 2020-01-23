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23 січня 2020, Київ 13:11
Новини | Суспільство

Кабінет міністрів оголосив результати перепису населення України

Уряд: дітей віком до 14 років в Україні майже 6 мільйонів

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Населення України становить 37 мільйонів 289 тисяч, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, презентуючи результати електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року.

Серед них – 20,01 мільйона жінок та 17,28 мільйона чоловіків.

За даними перепису, дітей віком до 14 років в Україні 5,756 мільйона, людей у віці від 15 до 24 років – 3,584 мільйона, від 25 до 54 років – 16,458 мільйона, від 55 до 64 років – 5,243 мільйона, від 65 років і старше – 6,248 мільйона.

У столиці України Києві мешкає 3,7 мільйона людей.

Згідно з документом, який оприлюднив Дубілет у Telegram, під час перепису використовували три методи:

  • комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані мобільних операторів, дані статистичного обстеження домогосподарств, дані реєстрів);
  • комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані статево-вікової структури населення і дані реєстрів);
  • реєстровий метод оцінки чисельності наявного населення.

В уряді запевняють, що відхилення визначеної чисельності наявного населення не перевищує 2,86% від оцінок за кожним із зазначених методів.

За словами Дубілета, Кабінет міністрів наразі не вирішив, чи буде проводитися традиційний перепис населення наприкінці 2020 року. Це рішення мають ухвалити за два-три місяці.

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на 1 грудня 2019 року наявне населення України становило 41,9 мільйона. Ці дані не враховують анексований Росією Крим, але включають приблизну кількість жителів непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей.

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