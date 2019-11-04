Гончарук планує перепис населення у 2020 році за допомогою онлайн-інструментів

У 2020 році в Україні відбудеться перепис населення за допомогою онлайн-інструментів, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в етері телеканалу ICTV.

«Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. І зараз шукаємо можливість зробити перепис максимально з урахуванням онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе», – сказав Гончарук.

Він очікує, що перепис населення має відбутися у 2020 році. Кошти на це закладені в проєкті державного бюджету.

Держслужба статистики повідомляла, що на кінець 2018 року чисельність населення в Україні становила понад 42 мільйони 200 тисяч людей.

Востаннє перепис населення в Україні проводили у 2001 році.