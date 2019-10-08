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08 Жовтень 2019, Київ 17:11
Новини | Суспільство

На проведення перепису у 2020 році у держбюджеті заплановано понад 3 мільярди гривень

Перепис населення України планують провести наступного року

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У проєкті державного бюджету на наступний рік на проведення статистичних спостережень заплановано понад 3,4 мільйони гривень. Про це повідомили у міністерстві фінансів України.

Зокрема, 3,431 мільярда витратять на проведення другого в історії незалежної України перепису населення.

На інші статистичні спостереження уряд планує витратити 10,6 мільйонів гривень.

Держслужба статистики повідомляла, що на кінець 2018 року чисельність населення в Україні становила понад 42 мільйони 200 тисяч людей.

Востаннє перепис населення в Україні проводили у 2001 році.

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