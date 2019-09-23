Пробний перепис населення проведуть у Києві і на Київщині до кінця року – Лібанова

В Оболонському районі Києві й Бородянському районі Київській області проведуть пробний перепис населення, повідомила в інтерв’ю для DT.UA Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

При цьому, за її словами, краще за одним з обраних для пробного перепису був би район у західній Україні.

«Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше», – сказала Лібанова.

За її словами, пробний перепис буде проведений до кінця року.

«Пробний перепис ми точно проведемо. Насправді в нового уряду дуже амбіційні плани. Дай Боже, щоб вони здійснилися, але я не дуже розумію як. Тому що перепис потрібно проводити тоді, коли населення мінімально мобільне, — щоб застати більшість людей за своїми адресами. Зазвичай це осінньо-весняний період. Якщо ми хочемо робити самореєстрацію, то крайній критичний момент — початок березня. Наступний підходящий період –жовтень», – сказала соціолог.

«Держкомстат вважає, що можна спробувати до кінця року зробити якусь експрес-оцінку – стать, вік, чисельність населення. Тому що сам переписний лист – це 50 запитань», – додала вона.

За її словами, всі питання в пробному і повноцінному переписі однакові.

Держслужба статистики повідомляла, що на кінець 2018 року чисельність населення в Україні становила понад 42 мільйони 200 тисяч людей.

Востаннє перепис населення в Україні проводили у 2001 році.