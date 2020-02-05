Дубілет назвав фейком звинувачення у фальсифікації електронного «перепису населення»

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявляє, що звинувачення у фальсифікації урядом оприлюдненої наприкінці січня «Оцінки чисельності населення» є інформаційною атакою.

«Головна «сенсація» полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних Оцінки і за даними Держстату майже збігаються. «Експерти» розділили числа вікових структур одне на одне і отримали однакове співвідношення – 88.8%. Точніше, майже однакові — від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані», – пише міністр.

Насправді, як твердить Дубілет, оцінку чисельності населення проводили трьома методами – і всі три дали однаковий результат. «Чому дані «ялинки» за даними Держстату і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою ялинку вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується – Держстат відображає це в своїй ялинці», – вказав міністр і додав, що «коли ми виявили цей збіг, ми почали танцювати від радості».

Раніше на фейсбуці «Українського центру суспільних даних» була поширена інформація, шр дані статево-вікової структури у «переписі» Дубілета «отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)».

Населення України на вільній території становить 37 мільйонів 289 тисяч, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 23 січня, презентуючи результати електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року.

За словами Дубілета, Кабінет міністрів наразі не вирішив, чи буде проводитися традиційний перепис населення наприкінці 2020 року. Це рішення мають ухвалити за два-три місяці.