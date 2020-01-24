Радіо Свобода Daily: В Україні на вільній території живе понад 37 мільйонів людей – електронний перепис

Результати електронного перепису населення України

Населення України становить 37 мільйонів 289 тисяч, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, презентуючи результати електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року. Серед них – 20,01 мільйона жінок та 17,28 мільйона чоловіків.

За даними перепису, дітей віком до 14 років в Україні 5,756 мільйона, людей у віці від 15 до 24 років – 3,584 мільйона, від 25 до 54 років – 16,458 мільйона, від 55 до 64 років – 5,243 мільйона, від 65 років і старше – 6,248 мільйона. У столиці України Києві мешкає 3,7 мільйона людей.

Дані перепису не враховують інформацію з окупованого Криму та окупованих частин Донецької й Луганської областей.

Зеленський в Ізраїлі, але не біля Путіна

Голови держав і урядів із десятків країн відзначили в Єрусалимі 75-у річницю визволення концтабору «Аушвіц». Подія, оточена численними суперечками, відбулася в Єрусалимському меморіалі Голокосту «Яд Вашем».

П’ятий Всесвітній форум Голокосту – найбільша дипломатична подія в історії Ізраїлю. У ній взяли участь понад 40 керівників урядів і держав, серед яких президент Росії Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, віцепрезидент США Майк Пенс і принц Чарльз, який здійснює свою першу офіційну поїздку до Святої землі.

Хроніки Давосу: дискусії про клімат, виступ Зеленського та поїздка депутатів за рахунок олігарха

Раз на рік невелике швейцарське містечко Давос перетворюється на осередок найбагатших та найвпливовіших людей світу. Президенти, глави урядів, підприємці, меценати –​ усі тут. Свою присутність на форумі підтвердили майже 3000 запрошених із 117 країн, враховуючи керівників 53 країн та урядів. Серед них – і президент України Володимир Зеленський.

Крім того, до Давосу приїхала численна делегація народних депутатів України. До фінансування їхньої поїздки в одне з найдорожчих місць світу, на яке на час проведення форуму перетворюється Давос, дотичний український олігарх Віктор Пінчук.

Співпраця української залізниці і Deutsche Bahn: що відомо на цей момент

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час економічного форуму в Давосі про намір передати в управління Deutsche Bahn українську залізницю на 10 років. Як пояснив глава уряду, відповідний меморандум сторони підписали напередодні, 22 січня. У німецькій компанії натомість уточнили, що йдеться, насамперед, про консультативну підтримку. Втім, експерти зазначають, що деталі домовленостей та умови співпраці стануть відомі тільки у лютому.

Україна-США: подвійні правила олігарха Ахметова

Із життя українських олігархів. Вже два із них – спершу Дмитро Фірташ, а віднедавна й Ігор Коломойський – мають проблеми із законом у США. А як щодо Ріната Ахметова? Адже у нього там є навіть великий бізнес. Так, у Сполучених Штатах олігарх скупив низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його з Америки в Україну на свої українські коксохімічні заводи. Але наскільки ж різні підходи до ведення бізнесу в Україні та за кордоном.

Очевидно, заходячи на ринок розвиненої демократичної країни, український бізнесмен просто змушений суворо дотримуватись тамтешніх законів, на відміну від батьківщини, де система правосуддя все ще політизована та корумпована. Взяти хоча б питання безпеки праці на шахтах та коксохімічних заводах Ахметова, які справді пов’язані з підвищеним ризиком для працівників. У США компанії українського олігарха платять мільйони доларів у разі порушення вимог безпеки на своїх підприємствах. В Україні до відповідальності найчастіше притягують хіба що пересічних працівників його заводу. Особливості ведення бізнесу найбагатшого українця Ріната Ахметова – у розслідуванні.

Британська поліція видалила тризуб із переліку екстремістської символіки

Британська поліція видалила український герб із переліку екстремістської символіки, повідомляє посольство України у Великій Британії. Контртерористична поліція Британії, зі свого боку, пояснила, що, хоча символом зловживають праворадикали, і тому його спочатку внесли до антитерористичного посібника, після консультацій з українською стороною герб України вирішили прибрати з переліку.

«У нас близькі робочі відносини з українськими партнерами і ми не хотіли б завдавати образи», – йдеться в повідомленні поліції.

У Канаді врятовані унікальні записи першого симпозіуму про Голодомор

Навіть за океаном через 50 років після Голодомору ті, хто його пережив, боялися розповідати про нього на камеру – в Україні ще залишалися їхні родичі. Наукова конференція, яка об’єднала і науковців, і українську громаду, включно зі свідками Голодомору, проходила в канадському Монреалі 25–26 березня 1983 року в Квебецькому університеті.

Це була перша велика конференція, присвячена події, яка, згідно з офіційною радянською історією, не існувала. Тоді завдяки ініціативі купки волонтерів всю конференцію – виступи таких зірок українознавства, як професорів Юрія Шевельова, Богдана Кравченка, Романа Сербина, гарвардського дослідника Джеймса Мейса, який присвятив цій темі своє життя, вдалося записати на плівку. А нині керівник проєкту майже 40-літньої давнини завершує ще одну велику працю – переводить відеозапис у цифровий формат і виставляє у загальний доступ на платформі YouTube.

Чим небезпечний вірус із Китаю і як себе захистити?

25 загиблих і понад 600 заражених – небезпечний коронавірус «2019-nCoV» із Китаю продовжує ширитись світом. Випадки захворювання зафіксували у кількох країнах Азії, у США і, ймовірно, в Австралії й Мексиці. Через стрімку захворюваність, у середу Всесвітня організація охорони здоров'я скликала термінову нараду. Але там вирішили наразі не проголошувати «надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я, що становить міжнародний інтерес». Відбудеться повторне засідання, де розглянуть більше інформації.

Віруси небезпечні тим, що проти них немає ліків – лікувати можна лише симптоми, тож передусім пацієнтів важливо ізолювати. Про основні симптоми коронавірусу «2019-nCoV» і як захистити себе, читайте за лінком.

Піклуйтеся про своє здоров’я!

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