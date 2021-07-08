ООН закликає владу України провести перепис населення

В Україні необхідно провести перепис населення. Про це заявила координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Литві.

«Я хочу нагадати нам, що одним з викликів лишається те, що останній перепис населення Україна проводила у 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу у 2010 році. Тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, бо наразі ми не знаємо, який знаменник для розміру населення», – цитує Лубрані «Укрінформ».

Вона наголосила на важливості вичерпних даних щодо населення держави.

«Востаннє це було 48 мільйонів, зараз населення оцінюється в 41,6. Але мати перепис, проведений замість старого, важливо. Відповідно дуже важливо, щоб кожен був включений. Коли ви проводите перепис, ви забезпечуєте надання соціально-економічних послуг», – зауважила представниця ООН.

На початку 2020 року колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 мільйонів 289 тисяч. Дубілета критикували за систему підрахунку, за якою проводився пробний перепис. Він відкидав критику.

У квітні 2020 року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.