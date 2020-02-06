Минулого року в Україні народилося понад 310 тисяч дітей – Мін’юстиції

Упродовж минулого року в Україні народилися 310 605 немовлят. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

«У 2019 в Україні народилося більше 300 тисяч немовлят. Кожен 10-й малюк вперше побачив світ у столиці: тут народилося 32 634 дитини», – мовиться у повідомленні.

Серед лідерів за народжуваністю також Дніпропетровська (22703 немовлят), Львівська (21916) та Одеська області.

Найнижчий показник у Луганській області – 5046 новонароджених.

Щодо окупованого Росією Криму у Міністерстві юстиції даних нема.

Населення України на вільній території становить 37 мільйонів 289 тисяч, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 23 січня, презентуючи результати електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року.

За словами Дубілета, Кабінет міністрів наразі не вирішив, чи буде проводитися традиційний перепис населення наприкінці 2020 року. Це рішення мають ухвалити за два-три місяці.