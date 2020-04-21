Перепису населення у 2021 році, найімовірніше, не буде – міністр

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.

«Я думаю, що ні. Можна спробувати зробити його наприкінці року, але тоді вже цього року необхідно почати витрачати кошти хоча б із вересня-жовтня. Як мені пояснював глава Держстату, потрібен мінімум один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити», – сказав Немчінов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, перепис потрібно обов’язково проводити, але «це дороге задоволення».

«Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас увесь стабфонд на коронавірус – 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли здійснити перепис у 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б розпочати підготовку», – сказав Немчінов.

За словами міністра, керівництво Держстату має три сценарії: варіант класичного перепису, опитування і комбінований.

«Мені більше імпонує комбінований. Тут ідеться про те, що з максимальним використанням електронних носіїв, із максимальним використанням цифрових технологій, але водночас із дворовим обходом, з реальними речами. Але навіть суто цифровий перепис – це дуже великі кошти», – сказав урядовець.

На початку 2020 року колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 мільйонів 289 тисяч. Дубілета критикували за систему підрахунку, за якою проводився пробний перепис. Він відкидав критику.