Шмигаль: перепис населення 2023 року буде «незвичайним»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що всеукраїнський перепис населення, який планують провести в 2023 році, буде «незвичайним». Він сказав про це на пресконференції 14 вересня, нагадавши, що уряд у проєкті бюджету на 2022 рік закладає кошти на початок і підготовку перепису.

«Цей перепис буде незвичайним, ми хочемо проводити його з використанням надсучасних цифрових технологій, про це міністр цифрової трансформації домовлявся, зокрема, і під час поїздки до США. Тому перепис населення, який ми почнемо в 2023 році, він буде готуватися протягом 2022 року, на це закладаються відповідні гроші, і він насправді принесе нам дуже багато інновацій і, без перебільшення кажу, змінить нашу країну в доброму сенсі цього слова», – сказав голова уряду.

У липні координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані заявляла, що в Україні необхідно провести перепис населення.

«Я хочу нагадати нам, що одним з викликів лишається те, що останній перепис населення Україна проводила у 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу у 2010 році. Тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, бо наразі ми не знаємо, який знаменник для розміру населення», – заявляла Лубрані.

На початку 2020 року колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 мільйонів 289 тисяч. Дубілета критикували за систему підрахунку, за якою проводився пробний перепис. Він відкидав критику.

У квітні 2020 року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.