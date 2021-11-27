Провал перепису 2020-2021. Скільки залишилось кримчан у Криму?

Не порахували кожного п’ятого. В окупованому Криму Росія провела перепис населення. За офіційними даними, під моніторинг потрапило лише 83% кримчан. А за спостереженням незалежних експертів – ця цифра ще менша.

Офіційно перепис називався «2020», бо його планували провести ще торік. Через пандемію моніторинг довелося відтермінувати. А взяти участь у переписі, на своєму прикладі особисто закликав російський президент Володимир Путін.

«Це не формальна справа. Спираючись на дані перепису населення, держава зможе ухвалювати більш вивірені, а отже й ефективніші рішення у сфері розвитку економіки, у соціальних галузях, таких як: освіта, охорона здоров'я, демографія», – зазначив у агітаційному відео президент Росії Володимир Путін.

Цьогорічний перепис був майже повністю цифровий. Взяти участь можна було навіть онлайн. Виключення лише для працівників стратегічних об’єктів. Вони заповнювали анкети у паперовому вигляді. Серед 33-х питань, запитували про джерела доходів, національну приналежність та рідну мову.

Кримський перепис російському бюджету обійшовся в 20 мільйонів рублів. Тобто, приблизно по 10 рублів на кожного переписаного кримчанина. До речі, в 2014-му, коли Росія після анексії, також переписувала кримчан, ця сума була майже в 20 разів більшою .

За даними українського перепису 2001 року, який також проводили й у Криму, на півострові проживало 2 мільйони 400 тисяч людей. Восени 2014 року росіяни нарахували на 120 тисяч менше. Таке падіння експерти пов’язували з анексією і масовим переїздом кримчан на материкову Україну. Цьогорічний же перепис, скоріш за все, покаже протилежну і навіть рекордну динаміку зростання населення в Криму.

«Севастопольці, за обсягом продуктів, що купуються, вдвічі більше споживають, ніж середньостатистичний росіянин. Я думаю, що у нас під столом сидить хтось, хто теж їсть, але його не видно», – зазначила у програмі «ForPoast Реактор» підконтрольна Росії голова комітету з охорони здоров'я та соціальної політики у Севастополі Тетяна Щербакова.

Експерти кажуть, що Росія буквально колонізує українську територію. На півострові створюють спеціальні пільгові програми для лікарів, вчителів, бізнесу та військових, щоб максимально заохотити росіян переїжджати жити до Криму.

«Чим більше населення, чим більше людей на окупованій території будуть висловлювати свою прихильність, або хоча б будуть побоюватися висловлювати нелояльність до окупаційної держави – тим легше буде такою територією керувати. І тим простіше буде, в майбутньому, маніпулювати міжнародною спільнотою», – зазначила в інтерв’ю Крим.Реалії юрист Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

Як зазначають підконтрольні Росії ЗМІ, під час перепису рахували всіх без винятку, в тому числі військових, безхатченків та іноземців. Та не всі кримчани хотіли бути переписаними. За деякими адресами та маршрутами, переписники ходили в супроводі поліції.

«Є люди, які за внутрішніми переконаннями не хочуть переписуватись, вважають, що дані потім потрапляють до податкової, або ж те, що чіпування якесь відбувається», – скаржилася в інтерв’ю журналістам «Россия 1» переписниця із Севастополя Марія Винниченко.

Перепис дійсно добровільний, люди мають право відмовитися. Але через це дані перепису можуть бути не точними, кажуть експерти. Так, за прогнозами Всеросійського центру дослідження громадської думки, під перепис потраплять лише 85% .

Крім реальної кількості переписаних кримчан, скоріш за все, будуть підтасовані дані з приводу національного складу населення Криму та використання рідної мови, вважають українські експерти.

«В Криму проживає татар, тобто казанських татар, 40 000. А за переписом який проводився в 2001 році, їх було лише кілька тисяч. Їхня чисельність раптом виросла в кілька разів саме з 2014 року. А от кримськотатарське населення нібито зменшилося на кілька десятків тисяч. Я думаю, що цю тенденцію нам будуть демонструвати й цього разу», – зазначив у інтерв’ю Крим.Реалії кримський історик і політолог Андрій Іванець.

За оцінками експертів Регіонального центру з прав людини, за сім років окупації, Росія збільшила населення Криму з двох з половиною мільйонів до мінімум трьох. І це саме за рахунок мігрантів, а не народжуваності. Експерти переконані, що це цілеспрямований російський план, щоб зробити півострів максимально лояльним до Кремля.

«Це все буде робитися для того, щоб ще більше зацементувати наслідки незаконної анексії. Щоб в майбутньому максимально ускладнити процеси деокупації та реінтеграції кримського півострова до складу України. Хочуть перетворити кримський півострів на осередок лояльного для себе населення, де українська національна ідентичність буде абсолютно викорінена», – зазначила для Крим.Реалії юрист Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

«Повної довіри до українського населення в російського керівництва немає. Навіть того, яке раніше виступало за проросійську повістку. Крим потрібен Росії як військовий полігон, як база для здійснення агресії, експансії в Азово-Чорноморському й Середземноморському регіоні, а також і на Ближньому Сході. І тому їй необхідно закріпити цю територію гарантовано», – заявив у розмові з Крим.Реалії кримський історик і політолог Андрій Іванець.

Росія не мала права проводити перепис у Криму, заявили в українському МЗС. Засудили ці дії і в Європейському союзі . Російська ж сторона, на ці заяви не зважає. Результати перепису планують оприлюднити навесні 2022 року.